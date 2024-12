Conoce el nuevo sistema operativo de iPhone

El nuevo sistema operativo de iPhone está disponible, desde el lunes anterior, para varios modelos compatibles de iPhone. Hace tres meses, los ejecutivos de Apple anunciaron las novedades sobre este sistema y el iOS 18 llegó cargado de novedades.

La actualización está disponible desde inicios de la semana anterior y acá le explicamos algunas de sus mejoras. Pero primero, es importante que tenga en cuenta los modelos que son compatibles con este nuevo sistema. De acuerdo con el medio xatakamovil.com, los iPhone en los que se puede descargar el sistema son:

iPhone 16 (Pro Max, Pro, Plus), iPhone 15 (Pro Max, Pro, Plus); iPhone 14 (Pro Max, Pro, Plus); iPhone 13 (Pro Max, Pro, mini), iPhone SE 2022, iPhone 12 (Pro Max, Pro, mini); iPhone SE 2020, iPhone 11 (Pro Max, Pro), iPhone XS Max; iPhone XS e iPhone XR.

Personalizar la pantalla

La actualización del sistema le permitirá colocar los íconos de aplicaciones en cualquier posición en la pantalla de inicio, como en la parte inferior o a un lado, para crear el diseño ideal en cada página.

Por otro lado, podrá ponerle cualquier color a los íconos de aplicaciones y widgets, o dejar que iOS sugiera un color que complemente su fondo de pantalla y también, los íconos más grandes le permiten hacer que todos los íconos de aplicaciones y widgets en su pantalla aparezcan más grandes, eliminando el nombre debajo.

Pantalla de bloqueo

Los controles de la pantalla de bloqueo le permiten elegir controles de la galería de controles de sus aplicaciones favoritas; el botón de acción se puede personalizar con controles de la galería de controles (iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max).

Las opciones de fuente le permiten personalizar la hora con 12 tipos de numeración en tipos de letras como árabe, árabe índico, bengalí, devanagari, gujarati, gurmukhi, kannada, malayalam, meitei, odia, ol chiki y telugu.

Fotos

Ahora se pueden organizar las imágenes por temas útiles que el usuario puede ordenar en forma de collage o cuadrícula, como un recuerdo o en un mapa.

Los grupos en “Personas” y “Mascotas” incluyen fotos de aquellas personas o mascotas favoritas que aparecen frecuentemente juntas.

Si usted viaja, las fotos también quedan bien organizadas, para que pueda revivir cada experiencia.

Inteligencia artificial

Con iOS 18, los usuarios podrán utilizar ChatGPT en el iPhone sin necesidad de crear una cuenta, con las ventajas que ello conlleva. Esto gracias a Apple Intelligence, el sistema de Inteligencia Artificial de Apple.

El iPhone recomendará usar ChatGPT cuando considere que es la forma más eficiente de dar respuesta a una pregunta, aunque en todo momento podremos decantarnos por no utilizarlo.

Nueva era para Siri

El asistente del iPhone es uno de los grandes beneficiados, pues estrena un nuevo diseño y recibe grandes mejoras. Ahora es capaz de responder incluso aunque nos equivoquemos al hacer una petición en concreto, y tiene contexto de la conversación, por lo que podrá responder consultas relacionadas con una petición anterior.

Teléfono

La búsqueda de llamadas recientes le ayudará a encontrar las anteriores, mensajes de voz y contactos utilizando números de teléfono, nombres o incluso una palabra transcrita de un mensaje de voz.

La búsqueda en el teclado permite encontrar y llamar rápidamente a contactos existentes, escribiendo su número o nombre en el teclado alfanumérico.

Contraseñas

La aplicación “Contraseñas” permite ver todas las credenciales para sitios web y aplicaciones en un solo lugar, haciendo que sea aún más fácil acceder a las contraseñas, claves de paso, contraseñas de Wi-Fi y códigos de verificación.

Además, la sincronización segura garantiza que sus cuentas guardadas en contraseñas se sincronicen perfectamente con iCloud con cifrado de extremo a extremo para que pueda acceder a ellas en sus otros dispositivos.

Accesibilidad

El seguimiento ocular hace posible que las personas controlen el iPhone solo con los ojos (iPhone 12 y versiones posteriores, y iPhone SE de 3ª generación).

Los atajos vocales ayudan a las personas con dificultades del habla a grabar expresiones personalizadas que desencadenan acciones específicas.