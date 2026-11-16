La ciudadana Belkis Nohemí González Pérez falleció este lunes luego de que la camioneta en la que viajaba como pasajera se volcó en el sector de El Bálsamo La Francia, municipio de San Juan del Río Coco, departamento de Madriz.

De acuerdo con los reportes, la camioneta era propiedad de Javier Castellón y transportaba hacia el cementerio el ataúd con el cuerpo de su exconductor, Benjamín Urbina, quien falleció a causa de graves lesiones que sufrió meses atrás en un accidente en motocicleta.

Al subir la cuesta Los Carcache, el vehículo presentó fallas mecánicas, provocando que el conductor perdiera el control y terminara volcándose, falleciendo de forma inmediata Belkis González, en tanto otras personas resultaron lesionadas, por lo que fueron levadas a un centro de salud cercano.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al sitio del accidente para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas de esta tragedia que enluta a una familia del norte del país.