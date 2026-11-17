El sujeto Maycol Javier Sevilla, de 37 años, fue capturado en tiempo récord por la Policía Nacional como el presunto autor del asesinato a cuchilladas de Walter Francisco Reyes Ortiz, de 42 años, mejor conocido como “El Negro Pepsi”.

Maycol Javier Sevilla

Según las investigaciones, el crimen fue motivado por rencillas personales y ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Rigoberto López Pérez, también conocido como “Campo Bruce”, en el Distrito Cuatro de Managua.

El sospechoso fue detenido horas después en el barrio Los Ángeles y remitido a las autoridades competentes.

Walter Francisco Reyes Ortiz tenía un amplio historial delictivo registrado en los archivos del Poder Judicial, en su mayoría por delitos de robo con intimidación.

Según personas que lo conocían se ganó el apodo de “El Negro Pepsi”, debido a que era el terror de los conductores y ayudantes de los camiones distribuidores de la Pepsi, a quienes asaltaba en distintos puntos de la capital.

En el caso del detenido Maycol Javier Sevilla tiene tres antecedentes delictivos registrados en los juzgados de Managua y habitaba en el barrio Rigoberto López Pérez, a pocas cuadras de donde supuestamente asesinó con un cuchillo al “Negro Pepsi”.

El crimen del “Negro Pepsi” quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona, lo cual servirá como evidencia en el proceso judicial contra Maycol Sevilla.

