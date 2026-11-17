El plenario de la Asamblea Nacional aprobó este martes en lo general, con 90 votos a favor y ninguno en contra, la iniciativa de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2027, continuando su discusión y aprobación en lo particular este miércoles.

Durante la presentación del dictamen legislativo se destacó la solidez económica que respalda la propuesta presupuestaria, resaltando la capacidad del país para financiar el 93.3 por ciento del gasto público con recursos internos, lo que refleja el sostenimiento de las finanzas nacionales.

Asimismo, el proyecto contempla un superávit fiscal de 26 mil 898.7 millones de córdobas, equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), permitiendo mantener por séptimo año consecutivo un balance presupuestario positivo.

Uno de los pilares fundamentales del presupuesto para 2027 es su marcado enfoque social, al proyectar una asignación de 96 mil 486.1 millones de córdobas —equivalentes al 57.4 por ciento del gasto total— hacia sectores esenciales como salud, educación y vivienda, además de programas estratégicos dirigidos a la reducción de la pobreza y el bienestar de las familias nicaragüenses.

De igual manera, la iniciativa destina 14 mil 859.4 millones de córdobas para fortalecer las prácticas de género, generacionales e intergeneracionales, impulsando el liderazgo, la formación, la autonomía económica y la prevención de la violencia, destacando programas emblemáticos como Usura Cero y Adelante, así como el acceso de mujeres, niñas y niños a servicios de educación, salud y protección social.

Con esta aprobación en lo general, el Presupuesto General de la República 2027 reafirma una distribución de recursos que garantiza la estabilidad macroeconómica, la inversión social y la atención integral a los sectores prioritarios para continuar impulsando el desarrollo del país.

