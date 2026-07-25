La campaña contra Nicaragua

Es una verdadera campaña política internacional la que se ha desatado contra Nicaragua. Las declaraciones de Daniel Ortega en la manifestación por el 47º aniversario de la Revolución fueron objeto del habitual abuso de manipulación, transformando el anuncio de criterios más restrictivos para la titularidad jurídica en la campaña electoral en una especie de final de elecciones. La esencia de las declaraciones de Daniel se puede resumir fácilmente: en Nicaragua la competencia electoral será entre fuerzas políticas nicaragüenses, entendiendo con esto que partidos o grupos que representen intereses extranjeros no podrán participar en la competencia electoral.

Es sabido que el latifundio golpista y sin patria encuentra normal regresar al gobierno con el apoyo de Estados Unidos: han sido dominantes hacia el interior, pero dominados por el exterior, está en su ADN. Pero que sea legítimo representar intereses extranjeros es ilegal y obstaculiza la participación en la vida política. Y las elecciones son el punto más alto de la vida política, la expresión de la democracia: el principio de representación y soberanía popular nacional.

Las leyes electorales, es decir, las normas generales y específicas que regulan el acceso al voto, son parte esencial de la arquitectura política e institucional de un país. Establecen la existencia de la ciudadanía porque definen el electorado activo y pasivo. Por tanto, es claro que deben contextualizarse al sistema-país y a la cultura política del mismo, leer el texto sin el contexto no tiene sentido.

La historia electoral de Nicaragua es el punto de partida. El 19 de julio de 1979 nace la Nicaragua libre. Es la irrupción de una nueva ingeniería institucional que se plasmará en la carta fundacional de la nación la nueva dimensión de Nicaragua. El triunfo del sandinismo no es una página más de la historia política nacional. No es un intento de cambio, sino el cambio: profundo, fuerte, definitivo.

Es evidente que la historia electoral del país cambia con su historia política. Sobre el derecho a modificar y actualizar su contenido, según los procedimientos previstos en la misma carta, no hay duda.

Los gritos de la administración Trump, que llama a sus aliados en el continente a lanzar una nueva campaña contra el sandinismo para desacreditar la institucionalidad de Nicaragua, son ridículos. Es difícil enseñar democracia a Nicaragua. El sandinismo fue capaz de renunciar al poder, aunque tenía la fuerza de las armas. En 1990, de hecho, podría haber impugnado el resultado electoral y negarse a aceptar la derrota; pero el comandante Ortega respetó las reglas, entregando al principio democrático el poder que con tanto sacrificio el sandinismo había conquistado.

La verdadera cuestión

No sirve dar vueltas: la cuestión de la ley electoral está estrechamente ligada al contexto sociopolítico del país, y pensar en ignorarlo sería académicamente estéril. Y la historia del país no puede separarse de una división clara que persiste: la que existe entre los partidos que representan a la sociedad nicaragüense y los grupos que representan intereses estadounidenses. No es una cuestión secundaria ni puede presentarse como una simple lucha entre el poder y quienes quieren derrocarlo; es toda la historia de Nicaragua en particular y de Latinoamérica en general la que cuenta el corazón de este enfrentamiento. No es un choque entre izquierda y derecha, que son solo la versión en prosa; el origen ontológico del conflicto está en la disputa entre independentismo y anexión.

Las declaraciones del comandante Ortega no vienen de teorías conspirativas sino de un contexto continental general que ve una fuerte injerencia estadounidense en los procesos electorales, intensificada desde que Trump y su ventrílocuo Rubio entraron a la Casa Blanca. Desde Ecuador a Colombia, pasando por Perú y Argentina, Estados Unidos intervino en tres niveles: primero, el apoyo político reiterado a candidatos de ultraderecha (Kast, Milei, Fujimori, Noboa, de la Espriella); segundo, la enorme cantidad de financiamiento para campañas a su favor; tercero, la manipulación de datos electorales encargada a la empresa israelí Black Cube, identificada como la entidad extranjera que apoyó digitalmente y manipuló información a favor del candidato de extrema derecha, utilizando algoritmos que alteraron el voto a de la Espriella. Mecanismos similares se usaron en Perú. Black Cube es conocida por su vigilancia criminal y espionaje a personas de alto perfil. Tiene sede en Tel Aviv, Londres, Singapur y Madrid.

Es evidente que ante este escenario en que se repiten fraudes informáticos gestionados por IA, Nicaragua quiere defender su dimensión política. Porque el intento de golpe de estado terminó, pero la dinámica subversiva de derecha, latifundio y jerarquía eclesiástica continúa. Que esto implique la exclusión de algunos individuos y partidos hipotéticos es consecuencia lógica de que los sirvientes del golpismo preparan la mesa, pero la oligarquía se sienta a la cabecera.

La mal llamada “izquierda moderada latinoamericana” se suma a la queja. Los habituales levantadores profesionales de cejas podrán ver todo esto como una versión tropical de la teoría constitucional sobre la “dictadura de la mayoría”, un riesgo para lo políticamente correcto que se hunde en los sofás, algo inaceptable para quienes nunca están satisfechos con sus derrotas. Hasta se vuelven cipayos del entreguismo sin haber pasado por un solo día de independencia nacional. Pero en una parte del mundo donde los sofismas desaparecen, donde con más violencia se sucumbe a los ataques golpistas de la derecha, lo políticamente correcto es solo un ejercicio verbal para intelectuales protegidos.

No tiene sentido temer la abolición de las elecciones o la reconversión del sistema político de multipartidista a unipartidista. La campaña electoral se llevará a cabo en las modalidades y tiempos que decidan sus órganos constitucionales y no los que decida Rubio. No serán aceptados ventrílocuos del imperio ni agentes extranjeros con pasaporte nica. No se permitirán inyecciones de cientos de millones de dólares para alterar la competencia, como en 1990, cuando el FSLN gastó 5 millones de dólares y EE.UU. aportó más de 200 millones a Violeta Chamorro. Porque el dinero influye mucho, entra en cada grieta y desestabiliza votos según intereses. Eso no debe pasar. Inaceptable sería entregar el desarrollo de Nicaragua a las manitas cleptómanas de los EE.UU.

Allí, donde entre todo y nada, entre paz y guerra, se vota, el derecho a postularse es consecuencia de una ciudadanía íntegra, que siempre ha buscado en Nicaragua su referente y no en EE.UU., que ve a Nicaragua solo como patio trasero, tierra de conquista, hipótesis de nuevos saqueos, parte de un choque geopolítico global. Nicaragua merece que la participación sea un acto debido, nobleza ideal, respeto por las diferencias, pero todo dentro de un marco de independencia nacional; entonces puede y debe haber competencia. Sabiendo sin embargo que no habrá excepciones al modelo correcto de nacionalidad, no se permitirán enmiendas a la independencia de quien se postule, porque esta es la principal garantía de la independencia del país en caso de victoria.

En resumen, las elecciones serán competencia electoral entre nicaragüenses y para Nicaragua, no tendrán acceso partidos construidos, financiados y dirigidos por EE.UU. Esto no aplica al sandinismo, que es historia, bandera y testimonio continuo de la independencia nacional.

El principal problema de la derecha será explicar qué quiere hacer. ¿Qué quiere eliminar de la transformación ocurrida en estos 19 años de sandinismo aplicado? ¿Quiere abolir la gratuidad de hospitales y escuelas? ¿Quiere el regreso de los oligarcas? Sus dieciséis años de gobierno, que llevaron a Nicaragua a la miseria negra, no están lo suficientemente lejos para caer en el olvido.

No será un paseo: el sandinismo tiene amigos de gran corazón, pero enemigos de dientes afilados. Buscarán todos los medios, legales y sobre todo ilegales, para vencer al indomable. Para el FSLN, ganar es un imperativo categórico, un destino inamovible, el final del camino entre vivir o morir. No tanto para el FSLN, como para el País.