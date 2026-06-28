Nicaragua como estado caribeño

La construcción y defensa de la soberanía nacional de Nicaragua desde su independencia de España en 1821 ha enfrentado muchas complejas dificultades derivadas de la época colonial. A nivel interno, la permanente disputa por el poder entre la oligarquía conservadora y la burguesía liberal siempre desestabilizaba el desarrollo de la economía nacional. Además, los conflictos entre los poderes imperialistas dejaron secuelas históricas altamente dañinas en todos los países de Centroamérica y el Caribe.

Historia de Nicaragua en imágenes

El compañero Johnny Hodgson explica, “Desde hace 500 años vinieron los colonizadores europeos y esos colonizadores vinieron a imponer su cultura, su religión, su lengua, su forma de organización, sus valores, su forma de tenencia de la propiedad, etc. En nuestro territorio Nicaragua, tuvimos la presencia de dos de esos poderes coloniales desafortunadamente para nosotros, lo que hoy conocemos el Pacífico, norte y centro, la presencia de los españoles y este territorio se convirtió en una colonia española y en esa otra parte la presencia de los británicos y ese territorio se convirtió en un protectorado británico, entonces comenzamos con un país dividido por las potencias coloniales”

La rivalidad entre España e Inglaterra ha marcado la historia de casi toda la costa caribe centroamericana, especialmente en Nicaragua. Desde el fin del Siglo 19, el atraso del soberano desarrollo económico de la región se empeoró todavía más con las repetidas intervenciones del imperialismo norteamericano. En Nicaragua, la invasión norteamericana de 1912 fue el inicio de una ocupación militar física que duró más de 20 años hasta la expulsión de las tropas yanquis en 1934 gracias al heroísmo del General Sandino, de Blanca Arauz y del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.

El peso de la historia

La ocupación e injerencia británica en la Costa Caribe de Nicaragua duró más de dos siglos desde los años finales del Siglo 17. Como resultado, el confuso estatus de los territorios de la Costa Caribe facilitó la injerencia de las élites gobernantes de Colombia que pretendían tomar control del Mar Caribe hasta las costas de Nicaragua. En 1894, el gobierno de la revolución liberal del General Santos Zelaya logró de manera formal control de lo que en aquel momento fue la Reserva Mosquito. Pero fue el Tratado Altamirano-Harrison de 1905 que definitivamente resolvió la disputa sobre el territorio a favor de Nicaragua. El Tratado garantizaba los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes a vivir de acuerdo con sus propios costumbres y tradiciones, pero el Tratado no abarcó el tema de los derechos marítimos.

En ese momento histórico, al inicio del Siglo 20, las empresas estadounidenses ya mostraban mucho interés en la región para extraer oro, madera, hule y banano. Después de la invasión yanqui en 1912, el Tratado Chamorro-Bryan de 1914 eliminó la posibilidad de un canal interoceánico en el territorio nicaragüense que podría competir con el Canal de Panamá. Vale la pena recordar que otra provisión del Tratado Chamorro-Bryan fue el arriendo para 99 años, a favor del gobierno norteamericano, de las islas de Corn Island en el Mar Caribe. Fue en este período que el gobierno de Colombia negociaba con el gobierno norteamericano para usurpar la isla de San Andres y sus aguas, una acción que se impuso al gobierno de Nicaragua en 1930 por medio del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra.

Sandino y el Ejercito Defensor de la Soberanía Nacional lucharon contra la ocupación física de Nicaragua por militares yanquis entre 1912 y 1933 precisamente para acabar con la humillante sumisión política y económica del país a los intereses del gobierno estadounidense y sus aliados regionales. El cobarde asesinato del General Sandino durante las negociaciones de paz permitió a la familia Somoza prolongar la ocupación política y económica norteamericana hasta su derrocamiento por el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. La dictadura somocista impidió la posibilidad de un desarrollo soberano para Nicaragua y su desarrollo como un país caribeño. Fue la Revolución Popular Sandinista que abrió el camino para lograr el pleno destino soberano de Nicaragua a base del compromiso de su programa histórico de poner “en práctica un plan especial a favor de la Costa Atlántica, sumida en el máximo abandono, para incorporarla a la vida de la nación.”

Una revolución soberana

La tremenda dimensión del alcance de la lucha de la Revolución Popular Sandinista en defensa de la soberanía de Nicaragua se refleja en el Artículo 17 de la Constitución promulgada en enero 2025: “El territorio nacional es el comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y las Repúblicas de Honduras y Costa Rica. De conformidad con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia del ocho de octubre del año dos mil siete, del diecinueve de noviembre del año dos mil doce y del dos de febrero del año dos mil dieciocho, Nicaragua limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, Cjoresolombia, Panamá y Costa Rica.”

Es imposible exagerar la importancia para el desarrollo nacional de haber logrado el acceso libre al mar Caribe. Otros escritores han comentado sobre como la falta de un puerto marítimo en la Costa Caribe de Nicaragua ha limitado el desarrollo comercial de la economía nacional. Ahora, el avance de la construcción del nuevo puerto de aguas profundas en Bluefields dará un nuevo gran impulso al intercambio comercial de Nicaragua a nivel regional e internacional. El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza y para el Desarrollo Humano, ha asegurado la integración completa de la Costa Caribe por medio de las nuevas rutas de conexión terrestre, la extensa instalación de la energía eléctrica y nuevos sistemas de agua potable, de nuevos hospitales y las mejoras a la infraestructura de educación.

La compañera Guiomar Irías ha notado que “En realidad en los últimos tiempos la inversión en la Costa Caribe ha sido muy grande, es una voluntad expresa y parte de la visión que tiene el Comandante Daniel en términos de cómo vos tenés que avanzar en esa unión. Recordemos que la Costa Caribe es muy importante para la economía nacional también; es muy importante la riqueza increíble que existe en el Caribe, y por eso también son proyectos estratégicos para la economía nacional, para todo el país no solo para la Costa Caribe.”

Desarrollo intercultural

El compañero Carlos Alemán desde la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte comenta que “Nunca antes en la Historia del Caribe habíamos tenido tanto desarrollo, tantos Proyectos que vengan a articular la unidad de los nicaragüenses. Porque al final todo el tema de la marginación, discriminación que siempre era sujeto el Caribe se ha ido eliminando, gracias a este esfuerzo grande que ha hecho la Revolución con el Liderazgo del Comandante Daniel, la Compañera Rosario. El Frente es el que ha garantizado el Protagonismo de los pobladores del Caribe en este proceso de transformación.”

Y Johnny Hodgson explica como la Autonomía de las dos regiones caribeñas “…se construye a partir del reconocimiento de la diversidad en la Costa Caribe. Aparte de establecer en la Constitución que los Pueblos Originarios y los Pueblos Afrodescendientes existen, se reconocen la existencia étnica, y sobre la base del reconocimiento de la existencia de estos pueblos, es que se construye la igualdad en la diversidad, la unidad en la biodiversidad que hoy llamamos interculturalidad.” Y Johnny también enfatiza la naturaleza estratégica de la Autonomía, “Cuando hablamos de desarrollo; hablamos de desarrollo con identidad, esa ruta de desarrollo está establecida en la Estrategia de Desarrollo Humano de la Costa Caribe, que es parte de la Estrategia de Desarrollo Nacional. Como le digo, no es cualquier tipo de desarrollo, estamos halando de desarrollo con identidad para alcanzar el desarrollo humano pleno.”

En ese proceso, la Compañera Yamileth Talavera destaca el compromiso de las mujeres, “Nos sentimos muy contentas porque gracias a Dios nuestra Costa Caribe ha sido protagonista de muchos programas y proyectos que vienen a beneficiar a las mujeres costeñas… Antes las mujeres ni siquiera teníamos derechos a participar en procesos electorales, hoy tenemos mujeres Alcaldesas, mujeres Concejales Regionales, Municipales. Entonces estamos en todo el ámbito, integradas con nuestro Buen Gobierno. Las mujeres de la Costa Caribe, las mujeres del Triángulo Minero estamos preparadas por todo esto que nuestro Buen Gobierno nos ha restituido los Derechos.”

En este mismo contexto, el compañero Co-Canciller Valdrack Jaentschke expresa que, “…los pueblos Rama, Misquitos, Mayagnas, Creoles, Garífunas y hermanos mestizos caribeños hemos experimentado avances nunca visto en nuestra historia. Realidad atestiguada por los organismos internacionales, la inclusión de todos los sectores del pueblo en este modelo Cristiano, Socialista y Solidario… Solo el Gobierno del Frente Sandinista, de la mano de los pueblos indígenas y afrodescendientes y mestizos del Caribe han sabido reconocer que, en la Costa Caribe, Autonomía es Revolución. Que la Autonomía es el reconocimiento histórico de los derechos de nuestros pueblos y comunidades, y una propuesta de progreso y bienestar”.

Nicaragua estado caribeño

El proceso de garantizar de manera óptima a nivel nacional, la unidad y cohesión cultural, el bienestar social y la prosperidad económica ha sido fundamental al desarrollo humano de todo el pueblo promovido desde 2007 por nuestro Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional. Hace poco, la elección de Nicaragua por unanimidad a la presidencia pro tempore de los 25 países miembros de la Asociación de Estados Caribeños subrayó el profundo sentido político de la plena integración de las Regiones de la Costa Caribe a la vida nacional. El compañero Valdrack nota que, “Hemos reinsertado a Nicaragua como país caribeño y reconstruido los lazos históricos y de identidad con nuestros hermanos del Caribe. Hemos fortalecido nuestra relación con nuestros hermanos raizales de San Andrés y Providencia con quienes nos hemos reconocido compartiendo una misma herencia cultural e histórica”.

De esta manera nuestra Copresidencia cumple a la letra el Artículo 12 de la Constitución: “Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la Unidad Centroamericana. Trabajamos por la construcción de la Gran Patria Latinoamericana y Caribeña, basada en los ideales unitarios y de hermandad de Bolívar y Sandino”. Y en términos prácticos, el estatus de Nicaragua como estado caribeño permite una vía para esquivar los esfuerzos norteamericanos de frustrar el compromiso de Nicaragua con la integración centroamericana.

Johnny Hodgson recuerda como, después de la victoria electoral Sandinista de 2006 y antes de la toma de posesión de enero 2007, “…el Comandante Daniel invitó a todos los líderes de la Costa Caribe, no sólo a los sandinista, a todos, los unos y a los otros, a las iglesias, nos invitó para que pudiéramos definir qué es lo que se tenía que hacer para convertir la Autonomía en realidad para lograr el buen vivir y allí definimos nosotros los caribeños lo que llamamos La Estrategia para el Desarrollo Humano de la Costa Caribe y esa estrategia define el concepto de que el desarrollo tiene que venir desde adentro y esa estrategia es una estrategia elaborado en armonía con la cultura y la naturaleza de la Costa Caribe, esa es nuestra estrategia de desarrollo…” Así que, la integración estratégica y el pleno desarrollo socioeconómico de la Costa Caribe es otro aspecto del compromiso de nuestra Copresidencia y la Revolución Popular Sandinista con la profunda democratización de la vida nacional de Nicaragua.

Nuestro Copresidente Comandante Daniel ha recalcado el gran valor a nivel regional de haber revindicado los legítimos derechos de Nicaragua a su espacio marítimo en el Mar Caribe. “Nos tenían contra la pared, no nos dejaban avanzar en el Mar Caribe, en nuestras zonas costeras, porque ahí estaban los barcos de guerra, de los que tienen su País lleno de bases militares yanquis. Y la Corte falló y le reconoció a Nicaragua el Derecho Soberano en casi 90,000 kilómetros cuadrados. Un territorio que era nuestro pero sobre el cual no ejercíamos Soberanía porque estaba ocupado y venía de las transacciones que habían hecho los Imperios, el Imperio yanqui, el Imperio inglés, que habían negociado lo que no era de ellos. Y logramos recuperarlo también. ¡Una hazaña! ¡Son verdaderas hazañas!”

Y nuestra Copresidenta Compañera Rosario cuando se entregó el nuevo Hospital Sandino Nuevo Amanecer en Bilwi, celebró su significado para la unidad del Pueblo diciendo “Este Hospital Sandino Nuevo Amanecer nos describe, nos dibuja, nos muestra lo que somos, el Alma nicaragüense, Gloriosa, Honrosa, Victoriosa, por Gracia de Dios ! Abrazos grandes a todas las Familias hoy que celebramos este Nuevo Triunfo, y mañana otros y otros que indudablemente vendrán, porque son Triunfos, Frutos de la Seguridad, del Trabajo, de la Paz y de la Fé que és Amor del Pueblo nicaragüense y entre nosotros como Pueblo y como Familias nicaragüenses.”