Cooperativismo en Nicaragua: logros y visión de futuro

Un elemento central del gesto del General Sandino, Blanca Araúz Pineda y el Ejercito Defensor de la Soberanía Nacional fue la fe en el cooperativismo como el modelo socioeconómico más apropiado para la sociedad nicaragüense. La famosa declaración de Sandino, “Me inclino por un régimen de cooperativas”, expresa el compromiso fundamental del Sandinismo con el protagonismo de las familias campesinas y obreras en la producción de la riqueza nacional de Nicaragua. El General Sandino fue presidente de la primera cooperativa que se formó en Nicaragua, la Cooperativa del Rio Coco de la cual Blanca Araúz fue la gerente. Sandino y Blanca Araúz lograron crear un Central de varias cooperativas en la zona.

Después del asesinato de Sandino en 1934, ordenado por el embajador yanqui, la destrucción de la Cooperativa Río Coco y las demás cooperativas y comunidades sandinistas establecidas en ese momento demostró el odio y el miedo de la oligarquía nicaragüense y sus amos norteamericanos al poder popular antiimperialista que Sandino había despertado. El mismo miedo del imperio de ver a otro pueblo latinoamericano movilizado junto con la Cuba revolucionaria motivó la despiadada agresión terrorista del Presidente Reagan contra Nicaragua durante los años 1980 y se expresó de nuevo en el fallido intento de golpe de 2018. Sus enemigos saben que es el Sandinismo que defiende la riqueza nacional en Nicaragua y el protagonismo del pueblo en su creación para asegurar el pleno desarrollo humano de las familias nicaragüenses.

Durante los 17 años de la guerra de clase contra la población por parte de los desgobiernos neoliberales, las cooperativas, junto con los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, fueron la primera línea de resistencia en defensa de los logros populares de la primera fase de la Revolución. Gracias a sus constantes luchas, respaldadas siempre por el Frente Sandinista, se aprobó en 2004 la Ley 499, Ley General de Cooperativas. Luego del triunfo electoral de 2006, se realizó una gran asamblea de las cooperativas nacionales en Sébaco en 2007, donde el Comandante Daniel declaró: “Hemos vuelto al gobierno… este es el tiempo de las cooperativas”. En 2012, la Asamblea Nacional acordó reconocer el 19 de febrero, fecha de la fundación de la primera cooperativa en Nicaragua por el General Sandino, como el Día del Cooperativismo.

En una entrevista en 2023, el compañero Danilo Sánchez explicó cómo las cooperativas de transporte sintieron el cambio en las políticas del Gobierno Sandinista. “22 huelgas hicimos en los 16 años de los Gobiernos liberales… nunca nos dieron asesoría, nunca nos dieron nada y cuándo íbamos donde ellos, nos decían no tenemos nada… Tuvimos que ir a empeñar nuestras casas y muchos de esos compañeros no pudieron sobrevivir porque los bancos llegaban con una grúa y te quitaban el bus… Hoy en día es un orgullo decir que somos transportistas porque el Comandante Daniel nos ha restituido nuestros derechos… Desde el 2007 está la historia, la puede ver el pueblo, no es mentira lo que estamos diciendo, han entrado alrededor de 1,500 buses… Nunca en la historia en los 16 años de gobierno neoliberal nunca nadie nos trató así, sólo él.”

Todos los sectores del cooperativismo en Nicaragua, las cooperativas agropecuarias, de vivienda, de pesca, de servicios múltiples, de comercio e industria, comparten la misma experiencia de las cooperativas de transporte. Ahora se han superado las secuelas del período neoliberal sobre el pueblo organizado, la reforma agraria, los sindicatos y las cooperativas. El Gobierno Sandinista asegura el cumplimiento del Artículo 2 de la Ley General de Cooperativas, que establece la responsabilidad del Estado de proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y gestión económica del sector cooperativo, considerado una de las principales actividades económicas del país.

Antes de las elecciones nacionales de 2021, el presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Gustavo Porras, explicó el compromiso del Frente Sandinista de Liberación Nacional con la economía popular cuando afirmó: “¿Qué es lo que ofrece el Frente Sandinista? Acompañarnos a los nicaragüenses para sacar a nuestro País adelante, ir juntos. Ofrecemos continuidad de un Modelo transformador, de un Modelo que le está dando la oportunidad a las Familias, a los Colectivos Comunitarios, a los Colectivos de Asociatividad, Cooperativas, etc., de desarrollarse, salir adelante, hacer sus negocios y avanzar. Claro, esos son negocios que van a traer Prosperidad a la Familia, a la Comunidad y al País entero.”

Durante los primeros períodos de gobierno del Presidente Comandante Daniel y la Compañera Rosario, se estableció el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) para coordinar con las diferentes instituciones una serie de medidas de apoyo al sector cooperativo, mediante asesoría, capacitación, acceso al crédito y ayuda técnica. El compañero Brígido Sosa, presidente de la Cooperativa Juan Francisco Paz Silva en Achuapa, afirma que: “Uno de los logros más importantes del cooperativismo desde el 2007 fue la descentralización con la creación del MEFCCA, a través del cual hubo oficinas de atención en todas las cabeceras departamentales. Otro es el apoyo financiero por medio de fondos con intereses muy bajos.”

El compañero Carmen Alberto Zeledón, presidente de la Cooperativa Santos Palacios en Jinotega, sostiene que: “El soporte a las cooperativas que nos ha dado este Gobierno desde el año 2007 ha sido la estabilidad y la seguridad como país con políticas solo posibles con un Gobierno del FSLN Revolucionario, siguiendo los pasos del General Sandino, que nos permiten producir en paz y asegurar los alimentos a nuestras familias… Por otro lado, como cooperativista me siento muy bien atendido por el INFOCOOP, que nos regula; cuando nos toca solicitar actualización de los órganos directivos siempre nos han resuelto sin contratiempo.”

El compañero Nicolás Hoskyns, director ejecutivo de la Cooperativa Internacional de Multiactores Ético, integrada principalmente por cooperativas nicaragüenses, destaca que el principal logro del cooperativismo en Nicaragua ha sido “demostrar que los pequeños productores y productoras, a través de sus cooperativas, pueden generar valor agregado y manejar la comercialización de sus productos sin envidiarle nada a las grandes empresas… El modelo cooperativo ha demostrado que funciona en diferentes rubros y a diferentes niveles, es muy diverso y rico en su diversidad. Y su mayor contribución siempre ha sido llevar los beneficios a las comunidades y familias donde residen sus socios.”

La visión del General Sandino y de Blanca Araúz de impulsar el modelo cooperativo se ha fortalecido con las políticas del Buen Gobierno de la Copresidencia del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, enfocadas en la persona humana y la democratización de la economía nacional como vía para alcanzar el desarrollo humano. En Nicaragua, la economía popular genera la mayor parte del empleo y produce más de la mitad de la riqueza nacional. Este sector agrupa a cientos de miles de familias, mientras que las cooperativas, como el componente más organizado de la economía popular, aportan alrededor del 17 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Actualmente, el sector cooperativo atraviesa un proceso de modernización y consolidación, una tendencia presente en diversos países comprometidos con el desarrollo humano y la democratización de sus sociedades. En China, el destacado cooperativista Xu Mingfen explicó que: “China ha cultivado un ecosistema agropecuario complejo que incluye diversos actores como Cooperativas de Agricultores y Ganaderos, Cooperativas de Suministro y Comercialización, junto con empresas agroindustriales. Todas las partes juegan papeles complementarios y, a veces, solapados en un ecosistema donde las cooperativas ocupan un rol crucial como organizadores e intermediarios.”

El impacto de la actividad productiva de las cooperativas trasciende el ámbito económico, ya que su esencia es impulsar el potencial de todas y todos sus socios. La compañera Rosibel Ramos, de Estelí, integrante de la Cooperativa Rural Feminista “Las Diosas”, recuerda: «Tenemos historias dolorosas, historias de marginación, una historia de ser pisoteadas por ser mujeres y más aún por ser campesinas… ¿Cuáles eran los espacios de las mujeres? La cocina, cuidar a los niños, cuidar a los demás… Ahora estamos orgullosas de decir que somos campesinas… Somos de donde viene la comida.” Rosibel es una de las cientos de mujeres del norte de Nicaragua que, junto a su cooperativa, producen café, hibisco y miel ecológica, todos con certificación de comercio justo.Dolores Esquivel, de la Cooperativa Multisectorial de Mujeres “Gloria Quintanilla” en El Crucero, confirma que: “El trabajo comunitario o trabajo de base es muy fundamental porque ahí está la experiencia con lo que vos jugás día a día. Jugás lo social, lo productivo, pero sin descuidar también el quehacer de las mujeres y las y los jóvenes… aquí donde nosotras y nosotros vivimos hay riqueza en tierra, en conocimiento, en tecnología, en semillas. Si vos te levantás desde la mañana y llegas a las 6 de la tarde no terminas de hacer porque siempre estás sembrando el plátano, estás recibiendo una charla, te estás capacitando… todo es combinado. La tierra, la incidencia, la parte de la comercialización y la sostenibilidad… Es ir agarrado la comunidad con mujeres y jóvenes innovando con la tierra y los conocimientos tecnológicos por la soberanía alimentaria.”

El cooperativismo en Nicaragua ha demostrado ser el espacio de la economía nacional con mayor capacidad para abordar la justicia socioeconómica, más allá de las condiciones del mercado laboral dominado por la empresa privada. Las cooperativas nicaragüenses han sido pioneras en reconocer la remuneración del trabajo no pagado de las mujeres, fortaleciendo el poder productivo de las familias. Este avance refleja la capacidad innovadora del sector cooperativo para contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible de la economía nacional.

En el sector agropecuario, el compañero Carmen Alberto Zeledón, en Jinotega, considera que “el reto más importante es producir mejor para poder incursionar en los mercados internacionales con mejores semillas certificadas y mayor inocuidad en los productos que ofrecemos. Las cooperativas tenemos que ser más competentes, más rentables y más autosostenibles.” Por su parte, Nicolás Hoskyns, en León, cree que “las cooperativas tienen que seguir abriendo nuevos mercados donde la oportunidad se presente y continuar innovando, cumpliendo requisitos cada vez más exigentes… desde 2007 el cooperativismo ha sido un sector muy alineado con las políticas del Gobierno, aportando desde el sector privado social a la reducción de la pobreza y a la participación activa de los pequeños y medianos protagonistas.”

Para el compañero Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, los principales desafíos del cooperativismo en Nicaragua son fortalecerse orgánicamente, mejorar las capacidades gerenciales, responder a las normas y leyes nacionales e internacionales, ampliar la participación en el mercado nacional y avanzar en la generación de valor agregado para los productos destinados tanto al mercado nacional como al internacional.

Con las iniciativas de la Economía Creativa y Emprendedora y la creación del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, el Gobierno impulsa nuevas oportunidades para el modelo cooperativo en sectores como el turismo, la cultura, el arte y la tecnología. Las cooperativas continúan siendo un elemento central de la Revolución Popular Sandinista y del modelo del Pueblo Presidente. Como lo expresó la Copresidenta Compañera Rosario: “Las Mujeres Presidentes, los Hombres Presidentes, las y los Trabajadores Presidentes, las y los Campesinos, Productores, Emprendedores, Cooperativas, todas y todos Luchadores en todos los ámbitos, defensores del Amor, la Paz y el Derecho a la Vida en esta nuestra Nicaragua Bendita. Todos Juntos somos el Pueblo-Presidente.”