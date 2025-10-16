Teatro Nacional Rubén Darío celebrará el Día de la Cultura Cubana

El día lunes 20 de octubre, a partir de las 7 de la noche, en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén, se celebrará el Día de la Cultura Cubana, con el concierto “Cantos de Independencia”.

La invitación a esta celebración, la realiza la Camerata Bach y el Teatro Nacional Rubén Darío. Participarán en la presentación artística, Jazz Tá y los interpretes nicaragüenses: Adilia Gutiérrez, Michel Sánchez y Lenin Triana.

Los que deseen sumarse a la celebración del Día de la Cultura Cubana, en el Teatro Nacional Rubén Darío, la entrada es libre.

El Día de la Cultura Cubana, se celebra cada 20 de octubre para conmemorar, la primera vez que se entonó el himno nacional cubano, «La Bayamesa», en 1868. Ese día, Pedro «Perucho» Figueredo completó la letra del himno, tras la toma de Bayamo por el ejército mambí.