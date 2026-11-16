En conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la Cinemateca Nacional realizará una proyección especial de la película «La voz de Hind Rajab» el próximo martes 24 de noviembre en la ciudad de Managua.

La función dará inicio a las 5:30 de la tarde en la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional, brindando a las familias y amantes del séptimo arte un espacio de reflexión, memoria y respaldo hacia la causa justa y la dignidad del heroico pueblo palestino.

A través de estas iniciativas culturales, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reafirma los lazos históricos de hermandad, paz y solidaridad permanente entre Nicaragua y Palestina.

