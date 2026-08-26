Nicaragua promociona sus atractivos turísticos en V Edición de Visita Latin America en Bélgica

Nicaragua destacó en la quinta edición de “Visit Latin America”, un evento especializado de promoción turística celebrado en Bruselas, Bélgica.

La representación diplomática nicaragüense participó junto a 15 naciones latinoamericanas en este encuentro organizado por la aerolínea Air Europa —en el marco de su 40 aniversario— y la firma belga Glenaki, reuniendo a más de 120 profesionales entre agentes de viajes, tour operadores y prensa especializada.

Durante la jornada, la delegación pinolera promovió la rica oferta nacional en naturaleza, historia, ciudades coloniales, playas, volcanes y lagos, acentuando los altos niveles de seguridad y tranquilidad que ofrece el país.

Los asistentes mostraron especial interés en el modelo de turismo comunitario y sostenible impulsado por el Gobierno de Nicaragua, solicitando contactos con operadores locales para estructurar paquetes y circuitos turísticos hacia la Tierra de Lagos y Volcanes.

La participación nicaragüense también conquistó el paladar de los profesionales belgas a través de una degustación gastronómica tradicional.

Los asistentes disfrutaron de platillos emblemáticos de la cocina popular como gallo pinto, pollo desmenuzado y tostones con queso, consolidando una exitosa presentación del destino en el mercado europeo.

