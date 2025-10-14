Lunes inician matrículas para curso escolar 2026 en Nicaragua

Con carteles, brochures, y una contagiante sonrisa, alumnos de quinto año de secundaria se desplazaron por las calles del barrio San Sebastián en el Distrito II de Managua, para invitar a padres de familias y tutores a participar este lunes 20 de septiembre en el Inicio de la Matrícula Escolar para el curso lectivo 2026.

Inicio de Matrícula Escolar 2026 en Managua

“Los estudiantes que estamos por bachillerarnos tenemos el compromiso de promover la educación en nuestros niños y jóvenes, por ello, estamos recordando a la comunidad de nuestro barrio a que el lunes a primera hora vayan a matricular a sus hijos, nietos, sobrinos y que nadie se quede sin estudiar el próximo año”, dijo con gran entusiasmo la jovencita Itany Paz, quien sueña con ser una gran doctora y el próximo año se inscribirá en la carrera de medicina en la UNAN- Managua.

Por su parte, la compañera Nancy Salmerón, directora del Colegio Público San Sebastián en el Distrito II de Managua, recordó que la matrícula en los colegios públicos es gratuita y los padres o tutores solo deben presentar la partida de nacimiento y notas del último año de estudio de las y los muchachos.

“Este lunes 20 de octubre, desde las 7 de la mañana todos los colegios y el personal docente y administrativo atenderemos con los brazos abiertos a los padres y estudiantes, el proceso de matrícula es rápido y no incurrirán en ningún gasto”, detalló la profesora Nancy Salmerón.

