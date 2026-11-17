La innovación busca nuevos protagonistas con la apertura de la convocatoria del Premio Nicaragua Creativa 2026, una iniciativa que reconoce e impulsa proyectos, emprendimientos y experiencias que contribuyen al desarrollo de las ciudades creativas del país.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de noviembre, por lo que emprendedores y protagonistas interesados tienen la oportunidad de presentar sus propuestas y competir por premios de hasta 38 mil córdobas, con el acompañamiento de la Embajada Popular de China, que respalda esta iniciativa.

El certamen contempla tres categorías: Innovación Creativa, Turismo Creativo y Trayectoria Creativa, mediante las cuales se reconocerán iniciativas tecnológicas, emprendimientos innovadores, propuestas turísticas y proyectos que promueven la identidad cultural y el patrimonio nicaragüense.

Podrán participar protagonistas de las ciudades creativas de Granada, Masaya, León, San Juan de Oriente, Managua, Juigalpa, Estelí y Matagalpa, territorios que destacan por su riqueza cultural, tradiciones, creatividad y capacidad emprendedora.

Los interesados deberán completar su inscripción antes del cierre de la convocatoria, el 22 de noviembre, a través del enlace oficial habilitado por Nicaragua Creativa.

Con este premio se busca proyectar el talento nacional, abrir nuevas oportunidades para los emprendedores y fortalecer la creatividad como motor de desarrollo económico, turístico y cultural.

