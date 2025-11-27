Avenida de Bolívar a Chávez se llena de devoción con altares a la Purísima y ambiente navideño

La noche de este jueves, en un ambiente de mucha alegría, luces, cantos y mucha devoción, se inauguraron los 51 altares en honor a la Inmaculada Concepción de María, en la Avenida de Bolívar a Chávez, Managua.

En la inauguración y recorrido de los Altares, participaron la Compañera Camila Ortega Murillo, en representación de la presidencia de la República, la Compañera Reyna Rueda, alcaldesa de los capitalinos, entre otras autoridades.

La compañera Camila al referirse a los altares, destacó la creatividad inspirada en nuestra identidad nicaragüense, en nuestra cultura y en ese fervor mariano de nuestro pueblo, ese honor a la virgen María, que evoca esa unidad familiar, esas bendiciones y esa Nicaragua que vive en paz, esa Nicaragua Bendita y siempre Libre”.

Agregó que, por mandato de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, año con año realizan esos altares para que las familias tengan esos espacios para recorrer en el mes de diciembre.

“Este es un circuito recreativo de nuestra Managua para recorrerlo los fines de semana y cada fin de semana de diciembre, el parque central, los restaurantes, el Teatro Nacional Rubén Darío, entre otros”, concluyó la Compañera Camila.

Por su parte, la alcaldesa de Managua, destacó “Los altares fueron elaborados con mucho Amor, Fe y Devoción a nuestra madre santísima…Este es un rescate y promoción que realiza el Gobierno liderado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo”.

La tradicional celebración de la Concepción de María inicia este viernes 28 de noviembre con la Novena y finaliza el 7 de diciembre con el grito de ¿Quién causa tanta alegría?, La Concepción de María.

Este año se cumplen en Nicaragua, 168 años de la Celebración de la Concepción de María.