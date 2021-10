Mujer denuncia a su ex por no dejarla en paz en Diriamba

Por el delito de acoso fue denunciado en la delegación policial de Diriamba, Carazo, el joven José Rodolfo Cisneros Espinoza, de 24 años, en contra de su ex mujer de apellidos Orozco Calero, de 21 años de edad.

La denunciante detalló que hace 15 días se dejó con José Cisneros porque ya no siente nada por él, sin embargo, el joven la hostiga y la sigue a todos lados para insistirle que regresen.

“Él me ruega que volvamos, me llama al trabajo, me llama a mi celular, me sigue al mercado, me sale hasta en la sopa” dijo la fémina que no quiere que José Cisneros le siga mandando mensajes, ni se le acerque.