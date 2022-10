Matrimonio y sus dos hijos desaparecen tras una disparatada llamada al 911 en EE.UU.

Un matrimonio estadounidense y sus dos hijos varones desaparecieron luego que el padre llamo a los servicios de emergencia del 911 denunciando que alguien lo quería borrar del planeta.

Anthony y Suzette Cirigliano, ambos de 51 años, y sus dos hijos, Brandon y Noah, de 19 y 15 años, no han sido vistos en su casa desde el domingo pasado, en Fremont, Michigan, Estados Unidos.

Una noche antes de desaparecer, Anthony llamó al 911 y mostró algunos signos de paranoia, según declaró el jefe del Departamento de Policía de Fremont, Tim Rodwell.

En la grabación telefónica el sujeto afirmó que había personas que lo querían “borrar de la faz de la Tierra” y dijo que necesitaba protección policial inmediatamente debido a la información que supuestamente poseía sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre 2001 en Estados Unidos.

“No estoy loco. Geeting me conoce. Soy cristiano. Solo necesito ayuda”, resaltó Cirigliano. “Sé que esto parece una locura. No tienes instrucciones para esto”, añadió.

Dos policías llegaron a la casa del hombre y hablaron con él durante 45 minutos y a pesar que mostraba signos de estar demasiado obsesionado con el FBI y la CIA; ellos determinaron que nadie estaba en peligro inminente y se marcharon.

Al día siguiente, todos los integrantes de la familia Cirigliano desaparecieron. Los agentes notaron este hecho luego que la mamá de Suzette, quien sufre demencia y está al cuidado de su propia hija, fue encontraba vagando en las calles, confundida y sola.

No vemos ningún signo de violencia, no vemos ningún signo de juego sucio en este momento. No hay signos de lucha dentro de la casa, añadió el oficial.