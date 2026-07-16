Las secuelas ya no llegan solo con un número añadido al final del nombre. En 2026, varios estrenos de tragamonedas conservaron una base conocida y sumaron cambios mecánicos concretos. Entre accesos de cuenta en sv.1xbet.com y catálogos que se renuevan cada mes, la noticia técnica está en cómo los estudios tratan las continuaciones: menos reinicio total, más ajuste de cuadrícula y comportamiento de símbolos.

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El resultado no siempre parece radical a primera vista. La diferencia aparece cuando el juego mantiene su forma reconocible, pero modifica lo que ocurre dentro de cada ronda.

Diamond Slam vuelve con una capa nueva

El 9 de julio, Enjoy presentó Diamond Slam: Xtra Power como una secuela directa de Diamond Slam. La decisión más llamativa fue no abandonar el formato original. La nueva entrega conserva la cuadrícula compacta de 3×3 y las cinco líneas fijas, una estructura pequeña frente a muchas slots recientes de tableros más amplios.

La actualización entra por otro lado. La secuela añade un quinto nivel al medidor de progreso, situado entre escalones que ya existían en la versión anterior. También incorpora la función Stepper, que bloquea símbolos seleccionados y los desplaza una posición hacia abajo en el giro siguiente.

Ese detalle explica bien el modelo de secuela que se está viendo en 2026. No se trata de rehacer todo el producto. El estudio mantiene una lectura visual conocida y coloca una mecánica nueva en el punto donde puede cambiar el ritmo de la ronda.

Una continuación también puede reconstruirse por dentro

El 1 de julio, Yggdrasil lanzó MultiFly! 2 MultiMax con otro enfoque. La secuela conserva parte de la identidad del título original, pero fue reconstruida sobre una base técnica nueva. Ese dato importa porque separa una continuación mecánica de una simple variación visual.

La nueva versión usa un tablero 5×3 con 243 formas de pago. Cuando aparecen combinaciones ganadoras, los símbolos desaparecen y son sustituidos mediante un sistema de caída. Antes de que el tablero vuelva a llenarse, un comodín puede ocupar una de las posiciones liberadas.

Esa inserción cambia el orden habitual de la cascada. Primero se retiran símbolos. Después entra una pieza con función especial. Solo entonces se completa el tablero. La secuela no solo repite una idea anterior: reorganiza el comportamiento de la ronda para que el giro tenga más etapas visibles.

Variaciones de una misma serie

El 14 de julio, Amusnet presentó un catálogo de verano con nueve estrenos destacados. No todos eran secuelas, pero varios ejemplos muestran cómo la industria está trabajando continuaciones y ediciones derivadas dentro de familias ya conocidas.

Estreno de 2026 Estudio Cambio principal Diamond Slam: Xtra Power Enjoy Conserva el 3×3 y añade funciones sobre el medidor MultiFly! 2 MultiMax Yggdrasil Reconstruye la base técnica y cambia la cascada 40 Extra Crown Coin Boost Amusnet Amplía una serie con mejoras progresivas de monedas 40 Extra Crown Triple Boost Golden Coins Link Amusnet Extiende la línea Extra Crown con 40 líneas y mecánica Golden Coins Link

40 Extra Crown Coin Boost aparece como nueva entrada dentro de la serie Coin Boost. La actualización añade mejoras progresivas de monedas y una función separada vinculada al mismo concepto. 40 Extra Crown Triple Boost Golden Coins Link, por su parte, trabaja como otra extensión de la línea Extra Crown, con una estructura de cinco carretes y 40 líneas fijas.

La lectura conjunta es clara: las secuelas ya no dependen solo de repetir un nombre conocido. Pueden tocar el medidor, alterar la forma de caída o añadir una capa de símbolos especiales.

No es solo una cuestión de marca

El crecimiento de las secuelas tiene una lógica práctica. Un título reconocible reduce el tiempo necesario para entender la pantalla inicial. Pero eso no basta si la nueva versión no introduce una diferencia visible durante la ronda.

Por eso las actualizaciones más interesantes de 2026 no se limitan a cambiar colores o nombres. Diamond Slam: Xtra Power mantiene su cuadrícula, pero añade movimiento posterior al giro. MultiFly! 2 MultiMax conserva continuidad con la serie, aunque reordena la cascada desde dentro. Amusnet, en cambio, usa etiquetas de serie y ediciones numeradas para extender formatos ya probados.

La tendencia deja una señal concreta para los próximos estrenos digitales: las secuelas de tragamonedas están ganando espacio porque permiten trabajar sobre una base conocida sin congelarla. El desafío está en que la novedad se note en la mecánica, no solo en el título.