Colocation en criptomonedas: por qué estar más cerca del mercado puede marcar la diferencia

En el trading profesional hay detalles que, desde fuera, parecen casi irrelevantes. Un retraso de unos milisegundos es uno de ellos. Para alguien que compra Bitcoin y piensa mantenerlo durante meses, esa diferencia no cambia prácticamente nada. Para una firma que modifica cientos o miles de órdenes automáticamente, la situación es bastante distinta.

Ahí entra en juego la colocación de criptomonedas. La idea detrás de este servicio es bastante sencilla: acercar la infraestructura tecnológica del trader a los sistemas donde se procesan las operaciones. Cuanto menos recorrido tenga que hacer la información, menor puede ser la latencia entre el envío de una orden y su llegada al mercado. No todas las empresas necesitan algo así. De hecho, para muchas sería completamente innecesario. Pero en determinados modelos de trading, esos pequeños retrasos sí forman parte de la ecuación.

¿De verdad unos milisegundos importan tanto?

Depende de cómo se opere. Pensemos en un market maker. Su trabajo implica mantener órdenes de compra y venta y ajustarlas continuamente cuando cambian los precios. Si el mercado se mueve, su sistema intenta reaccionar casi de inmediato: cancelar una orden, modificarla o colocar una nueva.

Ahora imaginemos que los servidores utilizados por ese sistema están geográficamente lejos de la infraestructura del exchange. Cada solicitud tiene que viajar hasta allí y regresar con una respuesta. Estamos hablando de tiempos muy pequeños, claro. El problema es que el proceso se repite una y otra vez durante todo el día. Una firma que realiza unas pocas operaciones semanales probablemente ni siquiera note la diferencia. Para una estrategia automatizada que compite por ejecutar órdenes bajo determinadas condiciones de mercado, esos retrasos acumulados pueden tener más importancia.

El software rápido no resuelve todo

Cuando se habla de trading algorítmico, es habitual pensar primero en el algoritmo: qué analiza, cómo toma decisiones o con qué rapidez procesa los datos. Pero el código es solo una parte del recorrido. Una estrategia puede detectar una oportunidad rápidamente y generar una orden casi al instante. Después, esa orden todavía tiene que llegar al exchange, entrar en su sistema y ser procesada. Mientras tanto, el mercado sigue moviéndose.

Por eso, las firmas sensibles a la latencia suelen revisar toda la cadena, no únicamente su software. La ubicación de los servidores, las conexiones de red, las API y el rendimiento de la infraestructura de trading terminan formando parte del mismo problema. No sirve de mucho ahorrar tiempo en un punto si después se pierde en otro.

Aun así, estar cerca no garantiza nada

Conviene aclararlo porque la palabra «velocidad» puede resultar demasiado atractiva. Reducir la latencia no convierte automáticamente una estrategia mediocre en una buena estrategia. Tampoco garantiza que una orden vaya a ejecutarse al precio deseado. La liquidez sigue importando. También la profundidad del mercado, la lógica del algoritmo y, por supuesto, la gestión del riesgo.

Además, no basta con tener una conexión rápida cuando todo está tranquilo. Una cuestión mucho más interesante es qué ocurre cuando el mercado deja de estarlo. Un movimiento brusco de BTC puede disparar la actividad en cuestión de segundos. Se envían más órdenes, los precios cambian rápidamente y los sistemas reciben mucha más carga de lo habitual. Es precisamente en esos momentos cuando la estabilidad de la infraestructura se pone realmente a prueba.

¿Para quién puede tener sentido?

El caso más evidente es el trading de alta frecuencia, pero no es el único. Los market makers pueden beneficiarse de tiempos de comunicación más bajos porque actualizan sus cotizaciones constantemente. Algunas firmas cuantitativas también trabajan con estrategias donde la rapidez con la que reciben datos y envían órdenes es relevante.

En cambio, una empresa que compra criptomonedas ocasionalmente para su tesorería tiene necesidades completamente diferentes. Reducir unos milisegundos difícilmente cambiará el resultado de una posición que piensa mantener durante meses. Esto parece obvio, pero ayuda a evitar un error bastante común en tecnología: asumir que una solución más avanzada es necesariamente mejor para todos.

Hay que mirar algo más que la cifra de latencia

Si una empresa está valorando este tipo de infraestructura, centrarse únicamente en conseguir el menor número de milisegundos posible ofrece una visión bastante limitada. También interesa saber si la conexión mantiene un rendimiento consistente, cómo responde la plataforma cuando aumenta el volumen de operaciones y qué calidad tienen los datos de mercado y las API utilizadas.

Incluso una latencia muy baja pierde parte de su valor si el servicio resulta inestable precisamente durante los periodos de mayor volatilidad. Por eso, la colocation tiene más sentido cuando se entiende como una pieza dentro de una infraestructura mayor.

Para determinados participantes profesionales, acercar sus sistemas al entorno donde se ejecutan las operaciones puede eliminar retrasos innecesarios. Para otros, apenas supondrá una diferencia práctica. La clave está en algo menos llamativo que perseguir cada milisegundo: saber si la velocidad es realmente un factor crítico para la estrategia que se está utilizando. Si no lo es, probablemente haya otros aspectos de la infraestructura que merezcan mucha más atención.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading. No debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o mantener ninguna criptomoneda o activo digital. Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles, y la inversión en activos digitales conlleva el riesgo de perder parcial o totalmente los fondos invertidos. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es fundamental realizar una investigación propia y evaluar cuidadosamente la tolerancia al riesgo.