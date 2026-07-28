¿Por qué en balonmano el contraataque rápido se convirtió en el arma principal de los equipos modernos?

En el balonmano moderno, el contraataque rápido se convirtió en un arma principal porque castiga al rival antes de que pueda organizar su defensa. El campo mide 40 metros de largo y 20 metros de ancho, la portería mide 3 por 2 metros y cada equipo juega con 7 jugadores. Cuando un portero para un lanzamiento o una defensa roba la pelota, el ataque puede llegar al otro lado en 3 o 4 segundos. Esa velocidad cambia el partido porque evita enfrentarse a una defensa cerrada de 6 jugadores colocados en 6-0 o 5-1. Si apostás en balonmano y seguís partidos donde el contraataque cambia el marcador en segundos, https://1xbet.pa/es/live permite reaccionar durante el juego.

Balonmano femenino

Durante muchos años, muchos ataques se construían con paciencia desde 9 metros, buscando al pivote, al lateral o al extremo. El balonmano actual sigue usando esos recursos, pero equipos como Dinamarca, Francia, España, Alemania o Suecia han demostrado que correr bien puede ser tan importante como atacar en posicional. Un gol de contraataque suele necesitar menos pases, menos contacto y menos desgaste que una posesión larga. Por eso los entrenadores trabajan la primera oleada, la segunda oleada y el saque rápido como partes centrales del sistema. Si te gusta apostar mientras ves balonmano,1xBet ofrece mercados en directo para aprovechar cambios rápidos de ritmo.

Cómo funciona el contraataque moderno

La primera oleada nace en el mismo segundo en que se recupera la pelota. Un extremo sale por banda, el central mira el primer pase y el portero intenta lanzar directo si ve ventaja. Si el rival repliega rápido, llega la segunda oleada, con laterales y pivote entrando contra una defensa todavía desordenada. La clave es no correr por correr, sino atacar el espacio antes de que el rival forme su bloque.

Los mecanismos principales del contraataque son:

Campo de 40 por 20 metros.

7 jugadores por equipo.

Portería de 3 por 2 metros.

Ataques rápidos que pueden durar solo 3, 4 o 5 segundos.

Primera oleada con extremos corriendo por banda.

Segunda oleada contra defensas aún sin cerrar.

El contraataque también depende mucho del portero. Una parada no vale solo por evitar un gol, sino por activar un pase largo de 20 o 25 metros hacia un extremo. Equipos con porteros precisos y extremos veloces convierten una acción defensiva en una ocasión clara sin pasar por el ataque estático. Esa conexión explica por qué jugadores como Niklas Landin, Andreas Wolff, Vincent Gérard o Gonzalo Pérez de Vargas han sido tan importantes en equipos que corren bien.