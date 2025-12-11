Próxima semana será la audiencia inicial contra conductor borracho que mató a motociclista en Estelí

El próximo lunes 15 de diciembre será llevado a Audiencia Inicial Jorge Opman López Yesset, de 52 años de edad, por la muerte en accidente de tránsito del ciudadano Lener José Salgado.

Lener José Salgado

La tragedia ocurrió el pasado 28 de noviembre en el kilómetro 219 de la carretera a Yalí, Jinotega, en la comarca El Bramadero, municipio de Condega, departamento de Estelí.

El Ministerio Público detalla que Jorge López, con licencia suspendida por conducir ebrio, manejaba una camioneta a exceso de velocidad y como “gallina de come huevo ni que le quemen el pico” también andaba en completo estado de ebriedad.

La acusación detalla que el peritaje de la policía seña que López Yesset, manejaba el vehículo entre 115 y 125 kilómetros por hora y con 1.91 gramos de alcohol por litro de sangre.

Detalla que al llegar a una curva Jorge López, originario de Jinotega, invadió el carril contrario e impactó a la víctima Lener Salgado, provocándole la muerte inmediata.

La señora Anielka Espinoza Morales, esposa del finado Lener José Salgado, indicó que su esposo era originario de Ocotal, y era oficial de la policía en la ciudad de Estelí, y al momento de la fatalidad regresaba de San Sebastián de Yalí.

«Él andaba en Yalí comprando materiales para repellar la casa y al momento del accidente ya venía de regreso para la casa», expresó la señora Espinoza Morales, quien resalto que su marido era muy querido entre sus compañeros de trabajo y en El Bramadero, donde establecieron su hogar desde hace 6 años, periodo en que procrearon un niño que actualmente tiene 3 años.

«Yo no tengo palabras para describir la excelente persona que fue, era un hombre que nunca tomó, ni fumaba, ni se metía con nadie» afirmó doña Anielka Espinoza.

