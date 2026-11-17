Managua esta lista para vivir cinco días de fiesta, tradición, negocios y entretenimiento con la Feria Ganadera de Navidad Managua 2026, que se realizará del 18 al 22 de noviembre, reuniendo a productores, ganaderos, empresarios y familias en un mismo espacio.

Juan Flores, del Comité Organizador, informó que la feria abrirá sus puertas desde las 11 de la mañana hasta la medianoche y espera recibir a más de 60 mil visitantes.

Esta edición contará con más de 85 expositores comerciales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios, entre ellos vehículos, maquinaria, casas comerciales, proyectos habitacionales y propuestas vinculadas al sector agropecuario.

También se exhibirán más de 150 ejemplares bovinos, con juzgamientos de ganado Brahman, promoviendo la calidad genética y el fortalecimiento de la ganadería nacional.

La agenda estará cargada de adrenalina y tradición vaquera, el jueves, a partir de las 8 de la noche, el público disfrutará del Circuito Vaquero y Trotnic, además de competencias femeninas de barrileras y rodeo universitario. Para el viernes está previsto el espectáculo de Fuzion 4, acompañado de presentaciones de botargas y otras actividades para el entretenimiento familiar.

El domingo, desde las 9 de la mañana, los amantes de las mascotas tendrán una cita especial con el concurso canino, que contará con la participación de jueces internacionales. A esto se sumarán diferentes espectáculos y actividades para grandes y pequeños durante los cinco días de feria.

La entrada tendrá un costo de 100 córdobas por persona, mientras que los niños menores de 12 años ingresarán gratis.

