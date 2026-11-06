LOTO reafirmó su compromiso con el deporte nicaragüense mediante la entrega de equipos de combate y almohadillas de entrenamiento a la Academia de Taekwondo Yusan Black Belt, donde se preparan 50 atletas de distintas edades.

LOTO impulsa el taekwondo en Nicaragua con equipos deportivos

La academia, fundada en 2024, recibió este importante aporte como parte de las iniciativas de responsabilidad social de LOTO, orientadas a respaldar el talento deportivo y contribuir a la formación de nuevas generaciones de atletas.

Las embajadoras de marca del boleto naranja, María Celeste y Mariangeles, fueron las encargadas de entregar los implementos deportivos y compartir una jornada con los estudiantes y el profesor Hamilton Gutiérrez, quien cuenta con 10 años de experiencia en la enseñanza de artes marciales mixtas.

Durante la actividad, los participantes intercambiaron experiencias y realizaron demostraciones de algunas de las técnicas de combate que forman parte de su preparación.

Academia forma talentos desde los 3 hasta los 56 años

LOTO entregó equipos de combate y entrenamiento a la Academia Yusan Black Belt

La Academia de Taekwondo Yusan Black Belt atiende a deportistas de entre 3 y 56 años, promoviendo la disciplina, la perseverancia y el desarrollo de habilidades deportivas.

Entre sus atletas sobresale Julia Cisneros Chavarría, quien ha representado a Nicaragua y acumulado importantes resultados en competencias nacionales e internacionales.

La joven deportista conquistó el título de Campeona Nacional Juvenil CODICADER 2024 y Campeona Nacional Cadete CODICADER 2023. También alcanzó el quinto lugar en el Campeonato Panamericano celebrado en Querétaro, México, en 2024, y fue preseleccionada nacional durante el período 2023-2025.

LOTO impulsa el taekwondo en Nicaragua con entrega de equipos a jóvenes atletas pic.twitter.com/sajbIWmWvs — La Nueva Radio YA (@nuevaya) November 6, 2026

LOTO fortalece su compromiso con el deporte nacional

Además de sus aportes mensuales a las causas sociales de la Lotería Nacional y al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), LOTO realizó en esta ocasión una contribución corporativa directa para apoyar el desarrollo del taekwondo.

Con esta iniciativa, la empresa busca facilitar mejores condiciones de entrenamiento y respaldar la preparación de futuros medallistas que representen a Nicaragua en competencias deportivas.

LOTO opera en Nicaragua desde 2011 y pertenece a Canadian Bank Note (CBN). Actualmente dispone de una red de casi 1,600 agentes de venta en todo el territorio nacional y genera 110 empleos directos y más de 3,000 indirectos.