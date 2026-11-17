En 15 años de operación, la empresa ha entregado más de 8 mil 893 millones de córdobas a los Programas Sociales de Lotería Nacional.

Loto mejora CDI La Marchanta con aporte social en Nicaragua

Más allá de la emoción de ganar un premio, jugar legal también genera oportunidades y bienestar para Nicaragua. Bajo esta visión, LOTO mantiene un compromiso permanente con el país a través de aportes económicos mensuales destinados a los Programas Sociales de Lotería Nacional.

Desde el inicio de sus operaciones en Nicaragua, en 2011, LOTO ha impulsado un modelo sostenido de contribución social. Mes a mes, sus aportes respaldan programas vinculados con los Centros de Desarrollo Infantil, las Casas del Adulto Mayor y el deporte, iniciativas que benefician a miles de nicaragüenses y convierten al juego legal en recursos que regresan a la sociedad.

Este impacto también se extiende a la economía local. Actualmente, LOTO cuenta con más de 1,700 Agentes LOTO en todo el territorio nacional, una amplia red integrada principalmente por negocios familiares que acercan a sus comunidades la posibilidad de ganar con la única lotería electrónica autorizada del país.

“Cuando una persona elige jugar legal, su decisión va mucho más allá del entretenimiento y de la posibilidad de ganar. Cada jugada forma parte de una cadena de valor que contribuye a sostener programas sociales, fortalecer negocios familiares y generar beneficio comunitario”, expresó Claudia Gutiérrez, Directora de Servicios Corporativos de LOTO.

Como una muestra tangible de este compromiso, LOTO culminó el proyecto de mejoras del en el Centro de Desarrollo Infantil La Marchanta en Masaya, un centro que brinda atención y educación preescolar a 25 niños y niñas, hijos de comerciantes del Mercado Ernesto Fernández, ya que se encuentra precisamente dentro del mercado.

Bajo el lema “Cambiando Vidas con Alegría”, la empresa realizó una inversión de 50 mil córdobas financiados en su totalidad por LOTO, para ejecutar trabajos más de 300 metros cuadrados de pintura, mejoras en verjas y puertas, reparaciones eléctricas puntuales y otras intervenciones orientadas a crear un entorno más agradable y adecuado para el bienestar de la niñez.

Para esta obra, docentes, madres y padres de familia se sumaron a la limpieza y preparación del centro previo a las mejoras, lo que demuestra que cuando comunidad, autoridades y empresa unen esfuerzos alrededor de un mismo propósito, es posible generar cambios concretos para la niñez.

“Queremos que el impacto social de LOTO pueda verse y sentirse en las comunidades. En el CDI La Marchanta no estamos hablando únicamente de pintura o infraestructura; hablamos de 25 niños y niñas que ahora cuentan con mejores condiciones para aprender, compartir y crecer. Cada mejora representa una oportunidad de bienestar para ellos y sus familias, y nos confirma que cuando empresa, comunidad y autoridades trabajamos juntos, el beneficio se multiplica”, concluyó Gutiérrez.

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