Avión de carga de Amazon se sale de pista en Miami e impacta varios vehículos

Un avión de carga Boeing 767-300 que operaba para Amazon Prime Air se salió de la pista este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, atravesó una carretera, impactó varios vehículos y posteriormente se incendió, provocando un amplio despliegue de los cuerpos de emergencia.

Boeing 767 de Amazon termina en llamas tras accidente en aeropuerto de Miami

La aeronave había llegado procedente del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, cuando alrededor de las 2:00 de la tarde, hora local, sobrepasó la pista durante el aterrizaje.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones que hablaban de cinco muertos y cinco heridos, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente ese balance.

Los reportes de la FAA y de los equipos de emergencia señalan que todavía se evalúa la cantidad y condición de las personas afectadas.

Boeing 767 cruzó una carretera y chocó contra vehículos

Live webcam from Miami International Airport showing the Amazon 767 overshooting the runway. pic.twitter.com/O9Rh9cizvF — THE™ Jessi Davin (@jessithebuckeye) September 6, 2026

El Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que el avión terminó fuera de los límites de la pista y golpeó varios vehículos antes de incendiarse.

Más de 60 unidades de bomberos fueron movilizadas hacia el lugar para controlar las llamas y atender a posibles víctimas.

Imágenes difundidas desde la zona mostraron una enorme columna de humo negro elevándose junto al aeropuerto, mientras el Boeing permanecía detenido cerca de varios vehículos.

Tras el accidente, las autoridades cerraron temporalmente todas las pistas y calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami y la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una parada de los vuelos.

🚨 #AlertaADN | Avión de carga se sale de la pista en Miami 🛫



Un Boeing 767 de Prime Air se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y terminó cruzando una carreterapic.twitter.com/kJfH59pY8f — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 6, 2026

La medida provocó importantes retrasos y afectaciones en uno de los aeropuertos con mayor movimiento de Estados Unidos.

Las operaciones comenzaron a restablecerse posteriormente, aunque cientos de vuelos registraron demoras.

La Administración Federal de Aviación confirmó que abrirá una investigación para determinar por qué el Boeing 767 salió de la pista.

La información disponible hasta ahora indica que el accidente ocurrió después del aterrizaje y no durante el despegue, como señalaron algunas versiones preliminares difundidas en redes sociales.