Nicaragua recibe nuevos buses de China para rutas intermunicipales

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó que Nicaragua recibió este martes nuevas unidades de transporte procedentes de la República Popular China, las que serán distribuidas para fortalecer las rutas intermunicipales, en el marco de la conmemoración de la Batalla de San Jacinto y las Fiestas Patrias.

«Muy buenas tardes queridas familias de esta Nicaragua nuestra, bendecida, prosperada, victoriosa; esta Nicaragua de honor y gloria, esta Nicaragua triunfal, esta Nicaragua donde no criamos cuervos y no nos sacarán los ojos», expresó la compañera Rosario.

Agregó que «en la semana conmemorativa de nuestra gloriosa batalla con la patria de Andrés y la celebración de nuestra independencia, llenos del vigor y la gloria de toda Nicaragua, honrosa, alegre, gloriosa y victoriosa, recibimos agradecidos las fortalezas que, en forma de bendiciones, Dios derrama sobre cada uno, sobre los hogares, sobre la familia, sobre toda esta tierra sagrada».

«Hemos recibido más unidades de transporte dignas desde la República Popular China, que en las próximas semanas estaremos distribuyendo para las rutas intermunicipales. Otra victoria de la Paz y el Bien», subrayó la compañera Rosario Murillo.

«Los que padecen la gravísima enfermedad del odio no ven, no sienten, no oyen, porque no les concierne la vida buena que gracias al Padre Celestial tenemos en esta Nicaragua de unión y fe», dijo la Copresidenta.

«El día de hoy estamos recibiendo los autobuses que llegan desde la República Popular China», reiteró.

