El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a tiros el 16 de noviembre mientras se encontraba dentro de su vehículo en el distrito de San Miguel, en las afueras de San José, Costa Rica, informaron medios locales.

Las autoridades llegaron al lugar tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego, pero encontraron al comunicador sin signos vitales. Rodríguez había ganado notoriedad por publicar denuncias contra narcotraficantes y políticos.

En los últimos años, Rodríguez utilizó sus redes sociales para difundir denuncias sobre supuestos casos de corrupción, irregularidades en la administración pública y narcotráfico. También participaba en manifestaciones sociales y afirmaba ser informante de organismos internacionales, entre ellos la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El comunicador había asegurado que recibía amenazas de muerte y que enfrentaba causas judiciales abiertas. Incluso, durante las semanas previas al crimen, solía utilizar chaleco antibalas en público. El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, declaró a Grupo Extra que Rodríguez rechazó incorporarse al programa de protección ofrecido por la justicia.

La presidenta costarricense, Laura Fernández, condenó el asesinato y afirmó que representa una «mancha contra la libertad de expresión». «Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión», expresó.