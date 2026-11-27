Una verdadera pesadilla está viviendo Juan Guevara, de 32 años, quien busca desesperadamente a su compañera de vida Jennifer del Socorro Loáisiga Calero, de 40 años, de quien no se sabe absolutamente nada desde el pasado domingo 22 de noviembre.

Jennifer del Socorro Loáisiga Calero

Según el angustioso relato de Guevara, ese día Jennifer le dijo que viajaría de su casa en Telica, León, al departamento de Chinandega para realizar un trabajo; sin embargo, al contactar a la persona que la recibiría, le confirmaron que la mujer jamás llegó a su destino.

La búsqueda se ha vuelto contra reloj y aún más dramática debido a que Jennifer no portaba teléfono celular al momento de salir, y ninguno de sus familiares tiene pistas sobre su paradero pese a las intensas gestiones realizadas.

Ante el silencio y el temor de que algo malo le haya ocurrido, su pareja ya interpuso la denuncia formal por desaparición ante la delegación policial de Telica, mientras en su hogar una niña espera entre lágrimas el regreso de su madre.

Los familiares ruegan a la población compartir su fotografía y ayudar a localizarla.

Si usted la ha visto o tiene cualquier dato que permita dar con su paradero, puede comunicarse de inmediato con Juan Guevara al número telefónico 7855-0950.

