Efraín García García, de 38 años, perdió la vida tras quedar soterrado en una mina artesanal de oro en la comunidad Madriguera, municipio de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde se encontraba realizando labores de extracción de material broza.

El fatal accidente ocurrió cuando parte de la estructura subterránea cedió, provocando un derrumbe que dejó atrapado al güirero en el interior del socavón, sin que pudiera salir por sus propios medios.

Compañeros de trabajo y pobladores de la comunidad se movilizaron para tratar de rescatarlo, removiendo el material desprendido; sin embargo, al lograr llegar hasta él, lamentablemente confirmaron que ya había fallecido.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el sitio de extracción artesanal donde ocurrió el percance es propiedad del ciudadano Guillermo Larrabe.