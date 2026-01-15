¡Nicaragua Grita Presente! al poeta guerrillero Leonel Rugama a 56 años de su caída heroica

Desde la Casa Museo Leonel Rugama, ubicada frente al Cementerio Periférico, en Managua, la juventud y los artistas le dijeron presente al poeta guerrillero Leonel Rugama, a 56 años de su caída heroica junto a los compañeros Mauricio Hernández Baldizón y Roger Núñez Dávila.

Leonel Rugama: legado vivo de valor y poesía

Azucena Rugama, hermana menor de Leonel, recordó con ternura que le llamaba: «niña», que siempre fue espontáneo, alegre, le gustaba escribir desde los 12 años y hacía debates con su mamá, sobre poesía y rimas.

«Fue seminarista, se sabía la biblia de cabo a rabo, tenía un amor profundo por el prójimo, y les digo a la Juventud, que sigan ese legado», manifestó Azucena.

La poetisa Marcia Matamoros, expresó que «Leonel vive en este pueblo que no se arrodilla, en esta juventud que no se deja confundir, que no retrocede y que no traiciona su historia».

«A 19 años de Pueblo Presidente seguimos demostrando que Nicaragua es territorio de dignidad, soberanía y decisiones propias», exaltó la artista de las letras.

Por su parte, Hanny Montenegro, coordinadora departamental de la Juventud Sandinista 19 de Julio, dijo que el inmortal grito de lucha ¡Que se rinda tu madre!, lo lanzó Leonel a la guardia somocista, dejando un legado a la juventud nicaragüense.

La Policía Nacional también acompañó esta efeméride y el homenaje a los Héroes de San José de las Mulas, con la presencia de los 39 cadetes, entre ellos 14 mujeres, de la Vigésimo Octava Promoción de Cadetes de la Universidad de Ciencias Policiales «Leonel Rugama» ¡Que se Rinda Tu Madre!

El comisionado general Fernando Borge, de la Cojefatura de la Policía Nacional, resaltó que esta graduación está dedicada al poeta guerrillero y a los Héroes de San José de las Mulas.

Este jueves 15 de enero se cumplen 56 años de que el poeta Leonel Rugama cayó combatiendo contra un batallón de la guardia somocista en la casa de seguridad localizada frente al cementerio periférico.

Leonel había combatido desde el amanecer hasta después del mediodía contra 300 esbirros somocistas que intentaban asaltar la vivienda ubicada del mercado periférico una cuadra al lago.

El dictador Anastasio Somoza había ordenado a un canal de televisión que transmitiera en vivo el combate, para que sirviera de escarmiento público y de advertencia a los simpatizantes de las guerrillas del Frente Sandinista.

Pero miles de nicaragüenses veían en sus pantallas cómo, una y otra vez, las tanquetas retrocedían ante la pequeña, pero feroz resistencia desde la casa.

Al final sólo había quedado el poeta Rugama, para quien, meterse a la guerrilla era igual que vivir como los santos.

¡Ríndanse!, le gritó un oficial de la guardia. “Que se rinda tu madre”, le respondió Rugama.

El grito que se oyó por la televisión penetró en la conciencia de millares de nicaragüenses, y pocos minutos después el cuerpo del poeta quedó tendido ensangrentado, pero con la mirada serena por el deber cumplido.

Haber transmitido en vivo aquel combate desigual, la resistencia impresionante y que aquel grito de rebeldía lo escuchara el mundo, fue un mayúsculo error del dictador, ya que el pueblo aprendió a gritar: Que se rinda tu madre!, y se sumó a la lucha revolucionaria del Frente Sandinista.

Leonel Rugama, nació en el Valle de Matapalos, Estelí, un 27 de marzo de 1949.

Ingresó a los once años al Seminario en Managua, donde realizó sus primeros estudios. Después de graduarse de bachiller, tomó conciencia de la necesidad de cambiar el sistema opresivo del régimen somocista y empezó a luchar, hasta que dio su vida para que Nicaragua finalmente fuera liberada.

Miles de jóvenes siguieron el ejemplo de Leonel Rugama y nueve años después, en medio del repudio universal contra la guardia, cayó la dictadura somocista.