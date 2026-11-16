Un equipo de investigadores reveló que los antiguos montículos del sitio arqueológico Aguas Buenas, ubicado en el departamento de Chontales, Nicaragua, fueron levantados mediante un proceso colectivo y gradual a lo largo de varios siglos, entre los años 300 y 900 después de Cristo.

Modelo digital de elevación de Aguas Buenas, visto desde el este, basado en datos de GPS diferencial y estación total. Los montículos se cartografiaron a intervalos de 2 m y el terreno entre ellos a intervalos de 10 m. Crédito: D. Auziņa et al., Antiquity (2026). CC BY 4.0

Los resultados de la temporada de campo de 2025, publicados recientemente en la revista científica Antiquity, aportan nuevas luces sobre la organización social de los antiguos pobladores del centro del país.

El complejo arqueológico abarca más de 30 hectáreas y alberga al menos 372 montículos de tierra y piedra dispuestos en un amplio semicírculo que resulta visible desde el aire.

A diferencia de otras regiones donde existieron élites gobernantes que dirigían grandes obras, en Aguas Buenas no se hallaron rastros de una clase dominante, lo que indica que las comunidades trabajaron de forma conjunta y solidaria para mover cerca de 50 mil metros cúbicos de piedra.

Secuencias estratigráficas representativas de cuatro montículos excavados que ilustran patrones de construcción recurrentes, horizontes de suelo y mediciones de pOSL en diferentes sectores arquitectónicos de Aguas Buenas. Crédito: D. Auziņa et al., Antiquity (2026). CC BY 4.0

Durante las excavaciones realizadas en 2025 en 20 montículos seleccionados, los especialistas registraron entre seis y catorce capas de suelo superpuestas en cada estructura, empleando tecnología de luminiscencia portátil para identificar las distintas etapas constructivas.

Los análisis confirmaron que los montículos no se erigieron en un solo evento, sino que fueron renovados constantemente con capas de tierra, cerámica y piedras volcánicas como riolita rosa y blanca.

Asimismo, el estudio identificó grandes vasijas enterradas bajo varios montículos exteriores, lo que sugiere la realización de encuentros comunitarios o festines compartidos, mientras que en el área interior se encontraron herramientas de piedra, carbón vegetal y abundante cerámica que evidencian una actividad constante de cuido y mantenimiento del lugar.

Los investigadores denominaron este fenómeno como «monumentalidad lenta», destacando que el valor cultural de estas estructuras radicaba en el esfuerzo continuo de construcción y renovación compartida por generaciones, mientras continúan los estudios de laboratorio para precisar la cronología exacta de cada fase histórica en este importante patrimonio nicaragüense.

