Ulises David Guzmán Montano, de 28 años, falleció la noche del jueves en el Hospital Héroes de Las Segovias, en Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia, donde permanecía ingresado debido a las múltiples fracturas que sufrió al accidentarse en motocicleta el pasado martes.

En el mismo percance perdió la vida de manera inmediata su acompañante, Marcos Antonio Guzmán González, de 25 años.

El accidente ocurrió en el kilómetro 296 de la carretera Jalapa-Teotecacinte, cuando Ulises perdió el control de una motocicleta negra con amarillo y se estrelló contra un árbol, para luego terminar en las gradas de una vivienda.

Testigos dijeron que Marcos Antonio conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad.