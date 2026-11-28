La alegría de disfrutar del mar se transformó en una dolorosa tragedia en las costas de Rivas cuando Jonás Exequiel Jaenz, de 21 años y originario de Granada, murió ahogado la tarde del viernes en la bahía de San Juan del Sur, luego de ingresar al agua aproximadamente a la 1:30 de la tarde.

Casi tres horas después, alrededor de las 4:20, dos menores encontraron su cuerpo a orillas de la costa, frente al sector de La Talanguera, luego de que las olas lo arrastraran hasta la playa..

El joven tenía tres meses de residir en casa de una tía, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de San Juan del Sur. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a Granada, donde se realizarían sus honras fúnebres.