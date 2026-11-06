Coterráneo pierde la vida en trágico accidente de tránsito en Honduras

En un hospital de Tegucigalpa, capital de Honduras, se rindió a la muerte la nicaragüense Zaira María Vallecillo Zepeda, de 49 años, debido a las graves lesiones que sufrió al verse involucrada en un aparatoso accidente de tránsito.

Don Elvis López Montano, de 53 años, cónyuge de Zaira Vallecillo dijo a un medio local que ambos se movilizaban en un taxi con rumbo al trabajo, cuando de pronto impactaron contra otro vehículo.

En un intento por salvar la vida de su esposa fue trasladada a un hospital, donde murió. El matrimonio es originario del barrio La Primavera, distrito 6 de Managua.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Elvis y Zaira trabajaban como comerciantes. En estos momentos los parientes de la ahora occisa viajan a Honduras para realizar los trámites de repatriación y darle el último adiós en la tierra que la vio nacer.