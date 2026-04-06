Más de 5 millones de personas se desplazaron en Nicaragua para disfrutar la Semana Santa

Por Jonathan Morales
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Un total de 5 millones 806 mil 819 personas de movilizaron a nivel nacional para disfrutar la Semana Santa, en La Tierra de Lagos y Volcanes.

Familias disfrutan Playa Maderas en San Juan del Sur, Rivas
Familias disfrutan Playa Maderas en San Juan del Sur, Rivas

El informe detalla que del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril, más de 4 millones 120 mil personas, visitaron más de 1,570 sitios turísticos.

Los departamentos con mayor afluencia de visitantes fueron: Rivas con 1 millón 251 mil 750 veraneantes, Managua con 668 mil 437 personas, Granada con 566 mil 227 turistas y León con 467 mil 122 visitantes.

De igual manera, 900 mil feligreses participaron en más de 4 mil 100 actividades religiosas propias de Semana Santa.

En tanto, compañeros de las Unidades de Victoria, Gobiernos Locales y Juventud Sandinista, organizaron más de 2 mil actividades recreativas, en las que participaron 607 mil 456 personas.

Para ello, la Policía Nacional brindó seguridad y protección con 13 mil fuerzas desplegadas en el territorio nacional que garantizaron la prevención de los delitos y los accidentes del tránsito.
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