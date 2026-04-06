Más de 5 millones de personas se desplazaron en Nicaragua para disfrutar la Semana Santa

Un total de 5 millones 806 mil 819 personas de movilizaron a nivel nacional para disfrutar la Semana Santa, en La Tierra de Lagos y Volcanes.

Familias disfrutan Playa Maderas en San Juan del Sur, Rivas

El informe detalla que del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril, más de 4 millones 120 mil personas, visitaron más de 1,570 sitios turísticos.

Los departamentos con mayor afluencia de visitantes fueron: Rivas con 1 millón 251 mil 750 veraneantes, Managua con 668 mil 437 personas, Granada con 566 mil 227 turistas y León con 467 mil 122 visitantes.

De igual manera, 900 mil feligreses participaron en más de 4 mil 100 actividades religiosas propias de Semana Santa.

En tanto, compañeros de las Unidades de Victoria, Gobiernos Locales y Juventud Sandinista, organizaron más de 2 mil actividades recreativas, en las que participaron 607 mil 456 personas.

Para ello, la Policía Nacional brindó seguridad y protección con 13 mil fuerzas desplegadas en el territorio nacional que garantizaron la prevención de los delitos y los accidentes del tránsito.

XXXXX