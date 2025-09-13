La matagalpina Gretel Gámez es coronada Reina Nicaragua 2025

La bella Grethel Gámez, de 20 años, representante de la Perla del Septentrión, Matagalpa, se alzó la noche de este sábado con la corona de Reinas Nicaragua 2025 “Embajadoras del Amor”, realizado en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

Grethel, se hizo merecedora de la corona (inspirada en la flor de Sacuanjoche), por su belleza, carisma, dominio escénico, pasarela ante las otras 17 Reinas departamentales que participaron en esta segunda edición de Reinas Nicaragua.

Ella recibió como premio mayor un vehículo del año, de la marca Changan, modelo CS15, un premio en efectivo de 72 mil córdobas, un contrato como Promotora Cultural y Turística, becas de estudio, joyas, entre otros premios más.

En sus primeras palabras como Reina Nicaragua 2025, Grethel agradeció a Dios y a todas las personas que la acompañaron. “Aquí están los resultados de un año de esfuerzo, de sacrificios y dedicación…Mi compromiso es seguir rescatando la cultura y tradiciones que nos hacen ser nicaragüenses”.

En el evento fueron coronadas como segundas princesas: Ashly Putchie, de la Costa Caribe Sur, e Isabela Salgado de Chinandega. Ambas recibieron motocicletas, premios en efectivo, becas de estudio y mucho más.

En la gala se eligió a Hanny Martínez, como Reina Simpatía; Grethel Gámez, como Reinas Ushas, a Roxana Ruíz de Carazo como la Reina con Mejor Pasarela; a Isabela Salgado como Reina Elegancia; a Ashly Putchie como la Reina con la mejor Sonrisa; a Galilea Calderón de Managua, como la Reina con Mejor Silueta, entre otros.

El certamen incorpora la competencia digital “Reina de las Redes”, una dinámica en la que el apoyo del público a través de las plataformas sociales fue clave. La ganadora de esa categoría obtuvo un pase automático al Top 10, siendo elegida mediante votación, abierta desde el primero de septiembre hasta hoy día de la gala final.

Reinas Nicaragua se ha consolidado como una plataforma para visibilizar la creatividad, el talento y la belleza de la juventud nicaragüense, fomentando el desarrollo personal, cultural y profesional de sus participantes.