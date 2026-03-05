Joven oriunda de La Paz Centro fallece en accidente vial en Costa Rica

La nicaragüense Yubelka Natalia Linarte Morales, de 25 años, murió tras sufrir un accidente en motocicleta en Santa Ana de Belén, en San José, Costa Rica.

Yubelka Natalia Linarte Morales montando un caballo

El accidente sucedió a las tres de la tarde de ayer miércoles cuando Yubelka acababa de salir de su trabajo en una cafetería y al estar esperando en su moto la luz verde en un semáforo, una vagoneta se la pasó llevando.

La señora Ana María Morales, solicitó apoyo para repatriar el cuerpo de su hija, hacía el barrio “El Kilombo”, en el municipio de La Paz Centro, departamento de León, de donde era originaria.

Yubelka Natalia Linarte tenía seis años de estar residiendo en San José, Costa Rica.