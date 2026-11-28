La Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua escribió una de las páginas más importantes de su historia al conseguir, por primera vez, su clasificación al Premier12 2027, el máximo torneo de selecciones organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), después del Clásico Mundial de Béisbol.

La tropa pinolera selló su boleto tras conquistar el primer lugar del clasificatorio disputado en Zhongshan, China, donde terminó con paso perfecto de tres victorias en igual número de encuentros. Además, la delegación nicaragüense recibió el certificado oficial de clasificación y el reconocimiento por finalizar en la cima de su grupo.

El camino hacia esta histórica conquista comenzó con una victoria de 6-3 sobre Gran Bretaña. Posteriormente, Nicaragua superó 4-2 a República Checa y cerró su participación derrotando 4-1 a China, selección anfitriona del torneo.

La clasificación quedó asegurada incluso antes del último compromiso, luego de que República Checa venciera 6-1 a Gran Bretaña. Sin embargo, los dirigidos por Sandor Guido salieron a buscar una victoria más para cerrar invictos y quedarse con el primer lugar del clasificatorio.

En el último desafío ante China, la ofensiva nicaragüense fabricó sus cuatro carreras mediante dos anotaciones en el tercer episodio, una en el cuarto y otra en el sexto, respaldada por una destacada actuación del cuerpo de lanzadores.

Stanling Orozco abrió el encuentro y trabajó cuatro entradas, permitiendo apenas dos imparables y recetando tres ponches, aunque salió sin decisión. Duque Hebbert se encargó de retirar de manera perfecta el quinto episodio y se acreditó la victoria.

A la ofensiva, Chase Dawson fue uno de los grandes protagonistas al conectar de 5-3, con una carrera impulsada, mientras que Emanuel Trujillo aportó un doble y dos carreras remolcadas para encabezar la producción ofensiva pinolera.

Con este resultado, Nicaragua concluyó el clasificatorio con balance perfecto de 3-0, demostrando solidez desde el montículo y capacidad ofensiva en los momentos importantes.

El Premier12 2027 contará con la participación de 16 selecciones y tendrá como sedes a Taiwán y Japón. Para el béisbol nicaragüense, esta clasificación representa un acontecimiento histórico y la oportunidad de competir por primera vez en uno de los escenarios más importantes del béisbol internacional.

Ahora, Nicaragua también buscará la posibilidad de convertirse en sede de uno de los grupos de la primera ronda, con el objetivo de que la afición pinolera pueda disfrutar en casa de esta gran fiesta del béisbol mundial.