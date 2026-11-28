La Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua cerró con broche de oro su participación en el clasificatorio al Premier 12, derrotando 4-1 a China para finalizar invicta en el torneo, luego de conseguir horas antes una histórica clasificación al máximo certamen de selecciones de béisbol organizado por la WBSC.

El conjunto pinolero fabricó sus cuatro carreras mediante dos anotaciones en el tercer episodio, una en el cuarto y otra en el sexto, respaldando una sólida labor del cuerpo de lanzadores.

Stanling Orozco abrió el encuentro y trabajó cuatro entradas, permitiendo apenas dos imparables y recetando tres ponches, aunque salió sin decisión.

Duque Hebbert se acreditó la victoria tras retirar de manera perfecta el quinto inning.

A la ofensiva, Chase Dawson destacó al conectar de 5-3 con una carrera impulsada, mientras que Emanuel Trujillo aportó un doble y dos remolques para encabezar la producción ofensiva nicaragüense.

De esta manera, Nicaragua culmina una actuación memorable, con paso perfecto en el clasificatorio y el boleto asegurado al Premier 12 de 2027.