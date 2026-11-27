La nicaragüense Biansi Nadieska Castilblaco Mairena, de 34 años, falleció tras ser víctima de un ataque cometido por su expareja en Bilbao, España.

Los hechos ocurrieron ayer jueves en su domicilio en Bilbao, donde fue apuñalada frente a sus dos hijos menores y falleció posteriormente en el Hospital de Cruces.

El agresor es su expareja de 47 años, de origen hondureño y nacionalidad española, quien contaba con una orden de alejamiento y denuncias previas por violencia de género.

El incumplimiento a la orden de alejamiento constituye un delito adicional de quebrantamiento de condena que agravará su situación penal.

Agentes policiales arrestaron al sujeto tras el apuñalamiento y dado que la víctima falleció horas después en el hospital, la investigación se instruye como un delito de asesinato u homicidio en el ámbito de la violencia de género

El crimen ha provocado la condena y condolencias de autoridades como el presidente de España Pedro Sánchez y la ministra Ana Redondo.