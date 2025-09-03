Messi podría jugar su último juego en Argentina contra Venezuela este jueves

La selección de Argentina enfrenta este jueves a Venezuela en las eliminatorias mundialistas y probablemente este sea el último partido de Messi, en casa con la selección.

El encuentro está programado para jugarse en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, a las 5:30 de tarde de este jueves y Messi, en tono nostálgico mencionó que estará rodeado de toda su familia.

Después de este duelo, Argentina jugará ante Ecuador pero de visitante y luego de ese partido no habrá más juegos oficiales en casa hasta después de la Copa del Mundo 2026. Para ese entonces Messi, por su edad, ya se habría retirado de la selección.

Con 38 años y una carrera llena de títulos, Lionel Messi seguramente disputará su última copa del mundo en 2026.

En los otros juegos de las eliminatorias mundialistas, Paraguay se enfrenta a Ecuador; Uruguay se mide a Perú; Colombia juega ante Bolivia, y Brasil choca ante Chile, todos los partidos serán este jueves a las 5:30 de la tarde hora de Nicaragua.

Las selecciones sudamericanas clasificadas al mundial son Argentina, Brasil y Ecuador.

Todavía están buscando clasificación Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia.