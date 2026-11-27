Chimmy Morales peleará ante canadiense en Costa Rica
El próximo 12 de diciembre el nicaragüense Leonardo «Chimmy» Morales estará enfrentando al canadiense T.J. Laramie en peso pluma. Ambos cuentan con experiencia en UFC y es uno de los combates más atractivos de la cartelera.
“Laramie obtuvo su oportunidad en la organización estadounidense después de competir en Dana White’s Contender Series y posteriormente disputó dos peleas en UFC. El pinolero Morales, por su parte, participó en The Ultimate Fighter Latinoamérica y también llegó a competir oficialmente en el octágono de UFC”, destaco el sitio web elmundo.cr.
La cartelera profesional la completan; Luke Roberts vs. Gilberth Barquero, Román Córdova vs. Tom Theocharis, Danny Jarquín vs. Elvis Montero, Yoel Baltodano vs. Scott Heathcote, Héctor Reyes vs. Martín Delgado, Ryan Yapsam vs. Johan Leiton y Kevin Mesén vs. José Castro.