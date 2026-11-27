El próximo 12 de diciembre el nicaragüense Leonardo «Chimmy» Morales estará enfrentando al canadiense T.J. Laramie en peso pluma. Ambos cuentan con experiencia en UFC y es uno de los combates más atractivos de la cartelera.

Chimmy Morales

“Laramie obtuvo su oportunidad en la organización estadounidense después de competir en Dana White’s Contender Series y posteriormente disputó dos peleas en UFC. El pinolero Morales, por su parte, participó en The Ultimate Fighter Latinoamérica y también llegó a competir oficialmente en el octágono de UFC”, destaco el sitio web elmundo.cr.

La cartelera profesional la completan; Luke Roberts vs. Gilberth Barquero, Román Córdova vs. Tom Theocharis, Danny Jarquín vs. Elvis Montero, Yoel Baltodano vs. Scott Heathcote, Héctor Reyes vs. Martín Delgado, Ryan Yapsam vs. Johan Leiton y Kevin Mesén vs. José Castro.