Resultados de la Loto de Nicaragua

Estos son los abridores de todas las selecciones en la jornada inaugural del Mundial Sub 23

Por Miguelito Espinoza
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Llego la hora, este viernes inicia la Copa del mundo de béisbol Sub-23 en Nicaragua y ya se han dado a conocer a cada uno de los abridores de sus respectivas selecciones para la fecha uno.

Entre los partidos más destacados de la fecha uno está; Cuba enfrentándose a Corea en Masaya y en el Nacional Soberanía; Panamá ante Puerto Rico y Nicaragua ante Australia.

Aquí les dejamos de manera oficial los abridores para la jornada completa de este viernes en el Mundial:

Sudáfrica vs Venezuela: El derecho Josh Tribe subirá al montículo por Sudáfrica en el primer partido del grupo ante Venezuela, que le entregara la pelota al derecho Alejandro Hidalgo.

Chequia vs China Taipéi: El derecho Jan Kozel lanzará por Chequia ante el también derecho Yi-Wei Lin, de China Taipéi.

Panamá vs Puerto Rico: El derecho Andrés Silvera abrirá por Panamá y se enfrentará al zurdo Jorhan Laboy de Puerto Rico.

Cuba vs Corea: Por el equipo cubano estará en el box el derecho José Bermúdez ante el también derecho asiático Dowoo Yi.

Gran Bretaña vs Japón: El zurdo Zachary Sohosky subirá al montículo por Gran Bretaña ante el derecho Hiroto Hito, de Japón.

Nicaragua vs Australia: Por el equipo australiano el abridor será el zurdo Lachlan Brook, para enfrentarse al derecho Melvin Hernández de Nicaragua.

Espere transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya.

#Mundial Sub 23
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