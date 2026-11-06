Hablan los managers de cada una de las 12 selecciones previo al arranque del mundial Sub 23

La Copa del Mundo de béisbol Sub-23 arranca este viernes en Nicaragua con la participación de 12 selecciones nacionales y la WBSC (World Baseball Softball Confederation – Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol) público un artículo sobre cada una de las selecciones participantes.

Aquí les dejamos lo publicado por la WBSC sobre el mundial de la categoría:

La Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC sigue el formato tradicional de las Copas Mundiales WBSC, con 12 participantes divididos en dos grupos para la Ronda de Apertura. Los tres primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, mientras que los otros seis equipos competirán por los puestos del 7.º al 12.º en la Ronda de Colocación. La Súper Ronda se jugara los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Nicaragua, anfitriona y número 15 del mundo, quiere repetir su brillante tercer puesto del 2024. “Queremos estar en la lucha por las medallas”, afirmó el seleccionador Aníbal Vega. El manager nicaraguense no teme la presión de jugar en casa: “Hay presión, sí. Pero con el tiempo aprendes que eso es bueno. Te mantiene alerta y concentrado”.

Panamá, número 9, apunta aún más alto. “Panamá está bien”, comentó el seleccionador Aníbal Reluz Sr. “Trabajamos duro durante la preparación y estamos aquí para competir por una Copa Mundial. Tenemos el talento y las ganas de intentar proclamarnos campeones del mundo”.

Puerto Rico, número 7, fue subcampeón en 2024. “Si queremos mejorar lo que hicimos en 2024, tenemos que ser campeones del mundo”, comentó el seleccionador Juan Igor González. “Por supuesto, no será fácil. Quiero que el equipo juegue con entrega, día a día. Puede que no tengamos jugadores que sobresalgan, pero para mí todos mis jugadores son superestrellas. Un equipo gana cuando todos aportan lo mejor de sí mismos”.

Den-Kai Tang, seleccionador de Chinese Taipei, número 2, se mostró prudente: “Nuestro primer objetivo es llegar a la Súper Ronda. Probablemente no sea el equipo más fuerte que podríamos haber presentado. Aun así, me gusta lo que veo. Tenemos muchos jugadores con potencial y uno de nuestros objetivos es ayudarlos a mejorar”.

Australia es 10, se preparó en Houston, EE.UU. “Logramos una gran conexión como equipo”, afirmó el seleccionador Shayne Watson. “Creo que nuestros jugadores están preparados. En una Copa Mundial de Béisbol Sub-23, el grupo siempre va a ser difícil. En comparación con 2024, trabajamos más en la preparación, centrándonos en reunir a los jugadores lo antes posible”.

Chequia, es 16, tuvo que prescindir de su posible as, Mikal Kovala, porque Georgia Tech no autorizó la participación del lanzador derecho. “Queremos que nuestro equipo sea un rival duro, capaz de luchar y competir contra cualquier selección de este torneo”, comentó el seleccionador Petr Cech. “Creemos que nuestros jugadores demostrarán su entrega, que pueden jugar los unos por los otros y que quieren conseguir victorias importantes en el torneo”.

En el Grupo B, Japón es el número uno del mundo y vigente bicampeón mundial Sub-23, parte como favorito.

El seleccionador Masanori Sugiura reconoció ante los medios japoneses que sentía nervios al pasar de una función de asesor a dirigir la selección nacional. “Ver entrenar a los jugadores me ayudó a relajarme”, comentó. El béisbol japonés se asocia tradicionalmente con un sólido pitcheo y una buena defensa, pero Sugiura “quiere que sus bateadores hagan swings agresivos”.

Apodado Mr. Béisbol Amateur, Sugiura participó en los partidos por las medallas de tres Juegos Olímpicos y ayudó a Japón a conquistar el bronce en 1992 y la plata en 1996. Lanzó en Nicaragua durante la Copa Mundial de Béisbol de 1994, la última que acogió el país. Ganó tres partidos, incluido el encuentro por el bronce contra Nicaragua.

“En lugar de imponer instrucciones, quiere ofrecer opciones y animarlos a tomar decisiones de forma autónoma”, comento el japonés.

El seleccionado venezolano es quinto del mundo. “Tenemos un gran cuerpo técnico con Miguel Cabrera, Víctor Martínez (dos ex grandes ligas) y todos los que contribuyeron a la victoria en el Clásico Mundial de Béisbol. Los jugadores respetan a este cuerpo técnico y su compromiso. Tenemos un equipo equilibrado, con un sólido cuerpo de lanzadores encabezado por Andry Lara, que tiene experiencia en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), y una muy buena defensa. Nuestro capitán, Jesús Castillo, jugó en Doble A y Triple A. También tenemos mucha velocidad. Confío en que podremos ejecutar bien las jugadas”.

Corea, es 4, tuvo una decepcionante participación en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 en 2024. Dos años después, la Asociación de Béisbol y Softbol de Corea (KBSA) volvió a confiar en el veterano seleccionador Yeon-soo Lee, quien la llevó a la medalla de plata en 2022, e invirtió en la preparación del equipo. “Quiero dar las gracias a la KBSA. Entre Corea y Nicaragua hay 15 horas de diferencia. Trajimos a nuestros deportistas con antelación para ayudarlos a recuperarse del desfase horario y llegar a los partidos en las mejores condiciones. Si lo comparo con el equipo de 2022, creo que este tiene más o menos el mismo potencial. Es un grupo muy fuerte, con Japón y Venezuela, y tampoco descartaría a Cuba, pero tenemos nuestra propia estrategia y haremos todo lo posible para competir contra estas potencias”, destaco el dirigente asiático.

La selección de Cuba llega como la numero 12 del mundo. El seleccionador es Guillermo Carmona, quien llevó a Industriales al título de la Liga Élite de Cuba en 2026. “No es ningún secreto que estamos perdiendo mucho talento porque muchos prospectos persiguen su sueño de jugar en el extranjero. Aun así, el béisbol cubano sigue vivo. Este equipo está formado por jugadores que compiten actualmente en nuestra Serie Nacional. Tenemos un buen grupo y no hemos venido solo a participar”, destaco el manager de la isla.

Jonathon Cramman dirigirá a Gran Bretaña, número 20 del ranking, es su segunda Copa Mundial de Béisbol Sub-23 consecutiva. “Estoy entusiasmado, es un desafío precioso. Creo que el sentido de una Copa Mundial es enfrentarse a los mejores del mundo. Por eso estamos tan ilusionados. Estamos deseando estar a la altura y lo vemos como un hermoso reto que afrontar”, destaco Cramman.

Sudáfrica llega como 24, parte como la selección con menos opciones. “Sudáfrica siempre parte en desventaja dijo el seleccionador Clive Pretorius. “No jugamos profesionalmente. Hemos tenido cinco meses de entrenamientos para preparar este torneo. Hemos llegado lo mejor preparado posible. Esperamos ganar al menos dos partidos, pero también queremos poner en dificultades a todos nuestros rivales durante las siete entradas”, recalcó el dirigente.