Presentan a Cerecito, el único cachorro sobreviviente de la perrita Cereza, rescatada tras explosión de pipa en Iztapalapa

Ambos perritos continúan en tratamiento y, para ello, necesitan mucha ayuda; hay más de 300 animalitos en el refugio donde la cuidan con amor

El día de ayer, apenas comenzando la semana, se dio a conocer que Cereza, la perrita quemada y rescatada tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, entró a su tercera cirugía en apenas 12 días. El refugio «Huellitas, amor sin fronteras ‘Ana Silvia Díaz'», quienes desde el primer momento se hicieron cargo de esta perrita, informaron que volvió al quirófano para retirar más piel muerta y evitar que registre necrosis.

Sin embargo, además de las buenas vibras que pidieron para Cereza, también aprovecharon para presentar a Cerecito, el único cachorrito sobreviviente tras la cesárea de emergencia que le hicieron a la perrita, una vez que fue rescatada tras la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

El cachorrito estaba siendo alimentado por las veterinarias que ayudan en el caso de Cereza; un tierno momento fue captado cuando precisamente la mamá exigió que se devolviera al pequeño Cerecito a su camita junto con ella. Definitivamente los animales nos siguen demostrando que el amor es la mejor cura para todo.