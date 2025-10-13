Vehículo inteligente “mata’” a su conductor al dejarlo atrapado tras accidente (VIDEO)

El conductor de un vehículo eléctrico SU7, recientemente lanzado perdió la vida debido a que las manijas de las puertas del automóvil no pudieron ser abiertas, tras un fuerte accidente de tránsito en la ciudad china de Chengdu.

Las manijas del SU7, las cuales funcionan con electricidad, no pudieron ser abiertas por los transeúntes que intentaron ayudar al automovilista y la unidad terminó por incendiarse con el piloto adentro. Según las autoridades, el incidente se originó aparentemente porque el conductor manejaba en estado de ebriedad.

La Policía señaló que el automovilista era un hombre de 31 años de apellido Deng, quien chocó contra otro vehículo para luego desviarse del camino e impactarse con un camellón, seguido de lo cual la unidad se incendió.

Los hechos ocurren meses después de otro fatal accidente protagonizado por un Xiaomi SU7 en el que el auto se movía a 116 km/h en modo piloto automático hasta que se estrelló contra un poste y se incendió, cobrándose la vida de tres personas debido a que, según información compartida en redes sociales, las puertas estaban cerradas y los pasajeros no pudieron salir. No obstante, la compañía sostiene que el modelo cuenta con manijas mecánicas de liberación en emergencia.