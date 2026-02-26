ENACAL inicia construcción de nuevo pozo para mejorar el servicio en la zona oriental de Managua

Para fortalecer el suministro de agua potable en la capital, ENACAL inició formalmente la construcción de un nuevo pozo ubicado en el sector de Villa Fraternidad, en la zona oriental de Managua.

Nuevo pozo en Managua mejorará suministro de agua

El proyecto contempla la perforación y ademado del pozo; pruebas de bombeo y análisis rigurosos de calidad del agua, equipamiento, energización del sistema y la ejecución de obras civiles complementarias para la protección del recinto.

Este proyecto está diseñado para transformar la realidad de aproximadamente 3,000 familias compuestas por unos 18,000 protagonistas que residen en los barrios Waspam Sur, Villa Fraternidad, Villa Reconciliación Norte y Villa Reconciliación Sur.

«Este proyecto permitirá mejorar significativamente la presión y las horas de servicio para las familias de esta zona de la capital», destacaron fuentes institucionales.

La obra es financiada con recursos propios a través de Fondos del Tesoro. Según el cronograma de ejecución, se espera que el pozo entre en operación a finales del presente año, cumpliendo así con el compromiso de restitución de derechos al acceso al agua potable.