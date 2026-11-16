El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), realizará este viernes 20 de noviembre el acto oficial de inicio de obras de 109 nuevas viviendas correspondientes a la segunda etapa de la Urbanización «Nuevas Victorias» Germán Pomares Ordóñez «El Danto», en el municipio de Chinandega.

Con la ejecución de este proyecto habitacional integral, el Buen Gobierno Sandinista continúa garantizando el derecho de las familias chinandeganas a contar con un techo digno en un entorno de seguridad, bienestar y confort.

Además de brindar nuevas oportunidades de desarrollo social a los protagonistas de este departamento del occidente del país, la construcción de esta segunda etapa contribuirá directamente a la dinamización económica y la generación de empleos locales.