El Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Tipitapa, ejecutado por el Gobierno sandinista a través de ENACAL, registró un 68 por ciento de avance físico.

De acuerdo con el informe técnico de la institución, entre las principales obras que se desarrollan destacan la instalación de 92 kilómetros de tuberías, la construcción de 1,346 manjoles, tres estaciones de bombeo y una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Una vez finalizados estos trabajos a mediados del año 2027, el Buen Gobierno Sandinista restituirá el derecho al saneamiento digno a unas 12,300 familias protagonistas del municipio de Tipitapa, contribuyendo de manera directa al cuido y mejoramiento ambiental de la ribera Sur del Lago de Managua.