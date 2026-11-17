En los mercados capitalinos, ya están a la disposición de las familias, la variedad de colores para embellecer nuestros hogares, en celebración de la navidad y la bienvenida al nuevo año 2027.

Juanita Guerrero, comerciante de la Ferretería Jehová Jireh en el mercado Israel Lewites, dijo que para estas fechas decembrina los colores más solicitados son: el blanco, verde, naranja y morado.

El balde de pintura de agua, tiene un valor de 1,450 córdobas, 300 el galón, y 160 el cuarto de galón, mientras que el cuarto de pintura de aceite, se cotiza en 190 córdobas, 580 el galón y 2,700 el balde.

También, se ofrece sellador para paredes, pisos y madera. Y el material para repello de paredes de buena calidad y excelentes precios.

Adicional a estos materiales, hay disponibilidad de accesorios para la aplicación de las pinturas en las diferentes tonalidades y marcas.

