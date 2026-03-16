Avanzan obras de drenaje y ampliación de cauces en Pista Héroes de la Insurrección

El Compañero Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua, supervisó este lunes los avances de las obras de drenaje y ampliación de cauces que forman parte del proyecto de modernización de la Pista Héroes de la Insurrección, uno de los proyectos viales más importantes que se ejecutan actualmente en la capital.

Supervisión de obras de drenaje en Managua

Durante el recorrido realizado al norte de la Rotonda Cristo Rey, en el cauce Santo Domingo del barrio Enrique Schmidt, se explicó que las intervenciones se concentran en los tramos 2 y 3 del sistema pluvial, donde se están ampliando aproximadamente dos kilómetros de cauce para mejorar la capacidad hidráulica y evitar inundaciones que históricamente afectaban a barrios del Distrito IV de Managua.

Las obras contemplan la construcción de un nuevo cauce con seis metros de ancho y casi cinco metros de altura, lo que permitirá triplicar la sección hidráulica existente. En este punto, el antiguo cauce, que era de menor tamaño y forma trapezoidal provocaba constantes desbordamientos durante la temporada lluviosa.

El cauce Santo Domingo desemboca en el cauce Oriental, a la altura del sector de El Dorado, donde también se han ejecutado trabajos de ampliación para mejorar el sistema de drenaje de toda la zona.

Además del cauce Santo Domingo, el proyecto incluye la intervención de otros tres cauces: Los Duarte y Jocote Dulce, donde también se realizan trabajos de ampliación y rehabilitación para fortalecer el sistema pluvial de la capital.

NUEVAS REDES DE SANEAMIENTO

Fidel Moreno supervisa obras clave en Managua

El Secretario de la Comuna Capitalina detalló que, de manera paralela, se ejecuta la instalación de una nueva red de drenaje sanitario con tubería de concreto de 54 pulgadas de diámetro, que permitirá ampliar la cobertura de saneamiento en barrios cercanos y conectar las descargas hacia la planta de tratamiento de Managua.

Actualmente el proyecto cuenta con 10 frentes de trabajo simultáneos, entre ellos cuatro dedicados a la ampliación de cauces y cuatro a la instalación de tuberías sanitarias.

OBRAS PRELIMINARES PARA LA NUEVA PISTA

El Compañero Fidel Moreno, además recordó que se avanzan las labores de demolición de la Rotonda El Periodista y la Rotonda Metrocentro, donde se construirán nuevas intersecciones elevadas o deprimidas para mejorar la circulación vehicular.

En esta primera etapa se desarrollan trabajos de infraestructura básica como la instalación de tuberías de agua potable, reubicación de líneas eléctricas, telecomunicaciones y otras obras de ingeniería necesarias antes de iniciar la construcción de la vía principal.

El proyecto contempla la construcción de una pista de 10 carriles y cuatro pasos a desnivel, obras que transformarán la movilidad en uno de los corredores más transitados de Managua.

GENERACIÓN DE EMPLEO

Actualmente trabajan cerca de 300 personas de forma directa en los distintos frentes de obra, y se generan alrededor de 1,000 empleos indirectos vinculados a transporte, logística y producción de materiales.

El Secretario de la Comuna Capitalina detalló que, en los próximos meses la cifra de trabajadores podría duplicarse, especialmente cuando inicien las obras eléctricas y se habiliten nuevos frentes de trabajo.

El proyecto tiene un plazo estimado de al menos dos años, y en estas primeras tres semanas de ejecución se prioriza avanzar en obras de drenaje antes de la llegada del invierno, aprovechando los aproximadamente 60 días de verano restantes para acelerar los trabajos.

