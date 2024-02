El Banco Central de Nicaragua anunció este 21 de febrero de 2024, que el turismo en nuestra bella Nicaragua generó un ingreso de 739.2 millones de dólares durante el año 2023.

Esta cifra representa un crecimiento del 24.1% comparado con el año anterior, donde se recaudaron 595.6 millones de dólares.

Es una muestra clara de cómo nuestro país se está convirtiendo en un destino turístico por excelencia, atrayendo a más de 1.2 millones de visitantes extranjeros, lo que significa un aumento del 28.9% en comparación con el 2022.

Además, cada turista, en promedio, gastó unos 43.3 dólares al día durante su estancia, que aunque fue un poquito más corta este año, con un promedio de 10.6 días por persona, no dejó de ser significativa.

Lo impresionante de estos números es ver cómo Nicaragua se está posicionando en el mapa mundial no solo por su belleza natural y su rica cultura, sino también como una fuente de ingresos económicos vitales para nuestro desarrollo.

Los visitantes de Norteamérica lideraron este boom turístico, contribuyendo con 215.8 millones de dólares, seguidos por nuestros hermanos centroamericanos y los europeos, quienes también mostraron su amor por Nicaragua y su deseo de explorar nuestras tierras, playas, lagos y volcanes, aportando significativamente a nuestra economía.

Este logro no es solo un número más en las estadísticas; representa empleos, desarrollo local, y sobre todo, un reconocimiento internacional a nuestra hospitalidad y riqueza natural.

¡Nicaragua sigue adelante, mostrando al mundo lo mejor de sí y confirmando que es un destino turístico de primera!

Informe sobre los Ingresos por Turismo en 2023

En 2023, los ingresos captados del turismo realizado por no residentes en el país totalizaron 739.2 millones de dólares, para un crecimiento anual de 24.1 por ciento respecto a lo registrado en 2022 (US$595.6 millones).

El resultado anterior fue producto del ingreso de 1,202.3 miles de turistas (no residentes) que visitaron el país, el cual fue mayor en 28.9 por ciento al contabilizado en 2022 (932.7 miles de personas). Asimismo, contribuyó el gasto promedio per cápita de 43.3 dólares por día, mayor en 5.6 por ciento al promedio registrado en 2022 (US$41.1). No obstante, la estadía promedio fue de 10.6 días por persona, menor en 6.3 por ciento en términos interanuales (11.4 días en 2022).

A nivel de regiones, los mayores ingresos generados en el año fueron de los turistas procedentes de Norteamérica con 215.8 millones de dólares, para un crecimiento de 45.0 por ciento (US$148.8 millones en 2022), derivado del ingreso de 274.9 miles de personas, con un gasto promedio per cápita de 59.6 dólares por día, y una estadía de 12.8 días por persona.

De Centroamérica, se contabilizó ingresos de 104.7 millones de dólares, con un crecimiento de 36.7 por ciento (US$76.6 millones en 2022), como resultado del ingreso de 454.2 miles de personas, con un gasto promedio per cápita de 27.9 dólares por día, y estadía de 8.3 días por persona. Mientras que de Europa se captó ingresos por 85.0 millones de dólares, para un crecimiento de 88.9 por ciento (US$45.0 millones en 2022), producto del ingreso de 100.1 miles de personas, las cuales tuvieron un gasto promedio per cápita de 45.0 dólares por día, y estadía de 17.3 días.

Anexo: Ingresos por turismo receptor (millones de dólares)